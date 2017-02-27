flyman написав:ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!
Прогнозів Бабака начиталися?
це був сарказм
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Мінфін збільшив прогноз по виплатах на початок 2020 року.
Пікові виплати боргів що припадуть на 2020 рік Україні належить виплатити за два квартали більше 195 мільярдів гривень боргів. Про це свідчить прогноз Міністерства фінансів. Так, відомство знизило прогноз виплат за держборгом у четвертому кварталі 2019 року на 2,78 млрд грн – до 80,30 млрд грн і підвищило в першому кварталі 2020 року на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн. Як і раніше, пікові періоди виплат за держборгом у 2020 році прогнозуються в першому і третьому кварталах – 115,03 млрд грн і 157,81 млрд грн відповідно, тоді як у другому і четвертому кварталі вони оцінюються відповідно до 91,35 млрд грн і 33,98 млрд грн. За даними Мінфіну, держборг України на 31 серпня 2019 року становив 1809,86 млрд грн, у тому числі зовнішній - 1004,63 млрд грн. Крім цього, гарантований держборг на цю дату дорівнював 257,26 млрд грн, у тому числі зовнішній – 246,24 млрд грн. https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina-viplat ... 5625_.html