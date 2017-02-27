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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2404240524062407

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:53

pesikot
"Музу" постили і при ДС. Це ж, можна сказати, наш "городской дурачек".
Якщо хто його серйозно сприймає - значить так йому і треба. :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:54

  холява написав:Здравствуйте .

Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .
Прием 25.10
Продажа 25.30
С Уважением.

Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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