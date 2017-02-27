pesikot
"Музу" постили і при ДС. Це ж, можна сказати, наш "городской дурачек".
Якщо хто його серйозно сприймає - значить так йому і треба.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:53
pesikot
"Музу" постили і при ДС. Це ж, можна сказати, наш "городской дурачек".
Якщо хто його серйозно сприймає - значить так йому і треба.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:54
Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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