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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24052406240724082409>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:53

pesikot
"Музу" постили і при ДС. Це ж, можна сказати, наш "городской дурачек".
Якщо хто його серйозно сприймає - значить так йому і треба. :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:54

  холява написав:Здравствуйте .

Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .
Прием 25.10
Продажа 25.30
С Уважением.

Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:12

  komp написав:Про курс, ОВДП и не только. Это вам не Охрименко:

Прошу прощения, а Вы, посмотрев это интервью, действительно считаете Сульжика экспертом?
Имел неосторожность потратить час своей жизни на... это. Напоминает сценку с камеди, где общаются два политтехнолога :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:28

  Любопытный написав:
  komp написав:Про курс, ОВДП и не только. Это вам не Охрименко:

Прошу прощения, а Вы, посмотрев это интервью, действительно считаете Сульжика экспертом?
Имел неосторожность потратить час своей жизни на... это. Напоминает сценку с камеди, где общаются два политтехнолога :lol:

Я так понимаю ты сделал в финансах хоть одну сотую часть того что он?(ко мне можно на ты)
komp
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:31

  Перес де Куэльяр написав:
  proftpd66 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!


Моцарт читает и обиделся наверное :)
Та, я про той фінансовий ресурс зовсім мовчу, там таке відчуття, що прапор України спалять без вагань. сєпари одні разом з Орестом, який курва-запроданець на тусняках. Вибачте, скоро всіх вилікуємо, українцями стануть, або вИсітимуть.


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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:34

  Schmit написав:
  Ruslan2453 написав:цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый

Приминимо ко всем слугам и их лохторату.

Господа модераторы, это не политический пост?
Это точно о валюте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:36

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:весітимуть.


О как! Грамотно писать еще не умеем, а вешать уже рвемся :mrgreen:




Шариков

Абыр-абыр… Абырвалг!


В очередь, С... дети, в очередь!


Человеку без документов строго воспрещается существовать.


Я ещё водочки выпью?


Слоны — животные полезные.


Вчера котов душили, душили…


Вот как воодушевляют 17 лайков и второе место в топе за сообщение с "разжиганием",запрещенным форумом ,руганью ,также запрещенной Правилами и т.п.
Более того - сообщение №2 в том ответов - явно политическое и никакого отношения к валюте не имеет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 07 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:37

  yama написав:Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.

:shock:
yama, а что вы скажете об учениках\студентах не частных школ\вузов :?:
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:43

viewtopic.php?p=4766058#p4766058
Ох, ни хрена себе заявки!
За такие посты не банить, а под суд отдавать нужно!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:49

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  Ruslan2453 написав:цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый

Приминимо ко всем слугам и их лохторату.

Господа модераторы, это не политический пост?
Это точно о валюте?


И, заметьте, снова что ни разжигатель, то безграмотный ("примИнимо" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
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