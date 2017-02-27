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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:53
pesikot
"Музу" постили і при ДС. Це ж, можна сказати, наш "городской дурачек".
Якщо хто його серйозно сприймає - значить так йому і треба.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:54
холява написав:
Здравствуйте .
Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .
Прием 25.10
Продажа 25.30
С Уважением.
Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:12
komp написав:
Про курс, ОВДП и не только. Это вам не Охрименко:
Прошу прощения, а Вы, посмотрев это интервью, действительно считаете Сульжика экспертом?
Имел неосторожность потратить час своей жизни на... это. Напоминает сценку с камеди, где общаются два политтехнолога
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Любопытный
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:28
Любопытный написав: komp написав:
Про курс, ОВДП и не только. Это вам не Охрименко:
Прошу прощения, а Вы, посмотрев это интервью, действительно считаете Сульжика экспертом?
Имел неосторожность потратить час своей жизни на... это. Напоминает сценку с камеди, где общаются два политтехнолога
Я так понимаю ты сделал в финансах хоть одну сотую часть того что он?(ко мне можно на ты)
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komp
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:31
Перес де Куэльяр написав: proftpd66 написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Моцарт читает и обиделся наверное
Та, я про той фінансовий ресурс зовсім мовчу, там таке відчуття, що прапор України спалять без вагань. сєпари одні разом з Орестом, який курва-запроданець на тусняках. Вибачте, скоро всіх вилікуємо, українцями стануть, або вИсітимуть.
Правила форуму :
У форумі ДУЖЕ не бажані:Порушення заповідей «не вбий»,
У форумі заборонені:
На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі,
а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів
форум призначений для дружнього спілкування, а не для з’ясовування стосунків
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:34
Schmit написав: Ruslan2453 написав:
цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый
Приминимо ко всем слугам и их лохторату.
Господа модераторы, это не политический пост?
Это точно о валюте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:36
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:
ве
сітимуть.
О как! Грамотно писать еще не умеем, а вешать уже рвемся
Шариков
Абыр-абыр… Абырвалг!
В очередь, С... дети, в очередь!
Человеку без документов строго воспрещается существовать.
Я ещё водочки выпью?
Слоны — животные полезные.
Вчера котов душили, душили…
Вот как воодушевляют 17 лайков и второе место в топе за сообщение с "разжиганием",запрещенным форумом ,руганью ,также запрещенной Правилами и т.п.
Более того - сообщение №2 в том ответов - явно политическое и никакого отношения к валюте не имеет.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 07 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:43
viewtopic.php?p=4766058#p4766058
Ох, ни хрена себе заявки!
За такие посты не банить, а под суд отдавать нужно!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:49
ЛАД написав: Schmit написав: Ruslan2453 написав:
цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый
Приминимо ко всем слугам и их лохторату.
Господа модераторы, это не политический пост?
Это точно о валюте?
И, заметьте, снова что ни разжигатель, то безграмотный ("примИнимо"
)
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