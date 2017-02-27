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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:49
ЛАД написав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4766058#p4766058
Ох, ни хрена себе заявки!
За такие посты не банить, а под суд отдавать нужно!
Призыв к убийствам на валютном форуме после того как провокационное сообщение с политикой,ругань и разжиганием попало в № 2 топ ответов.
Господа, ваши 17 лайков ... и вот уже вешать предлагают. Где-то мы уже это проходили.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:52
zРадио написав: Ruslan2453 написав:
цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый
Приминимо ко всем слугам и их лохторату.
Господа модераторы, это не политический пост?
Это точно о валюте?[/quote]
И, заметьте, снова что ни разжигатель, то безграмотный ("примИнимо"
)[/quote]
Разжигание плюс маты на валютном форуме.
А все началось с топ ответов №2.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:57
Автор77
Та вгомонися вже, дістав своїм ниттям!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:57
V2 написав:Автор77
Та вгомонися вже, дістав своїм ниттям!
Не флуди.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:01
Валютный рынок в контексте Дяди Саши...
Для пересов не осталось уже ничего святого - из всех веток форума нагадить именно в этой(((
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:03
proftpd66 написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Моцарт читает и обиделся наверное
Інколи треба й правду почути!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:06
V2 написав: proftpd66 написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Моцарт читает и обиделся наверное
Інколи треба й правду почути!
Дійсно , з поваги до...,
йшли би ви разом з
вашою правдою та
Пересом на додачу
на форум Української правди,
там таких як ви повна коробочка.
Вам там всім гуртом комфортно буде.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:09
yama написав:
Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.
Вы что об рельсу головой ударились ? Учителя дают нам знания , а знания - это путевка в жизнь !
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18
Автор77 написав:
Интересно будет ли НБУ играть против тренда?
Это всегда себе дороже выходит.
Зачем сливать лишние валютные копейки ,удерживая курс МБ ниже психологической отметки 25.
Уже даже школьники понимают, что при данном состоянии экономики и тенденций в обществе курс 24 - был слишком преждевременным, если не сказать порнографическим.
Ржака
Курс 24 как раз был вполне нормальным, хоть до ЭОК еще и не дошли. НБУ просто тоже зарабатывает, как и загонялы. А вот что "даже школьники" точно понимают, так это что осенью-зимой стригут оленей, которым напаривают дорогой бакс, зарабатывая на них)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:23
Сегодня одолжил 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.
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