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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:32
Kabanchik написав:
Сегодня одолжил 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.
А я призываю этого не делать, несмотря на то, что сам считаю девальвацию неизбежной!
Нельзя рисковать заемными средствами на проекты, ход которых от вас никак не зависит.
Одно дело рискнуть, заняв деньги на открытие бизнеса, в котором вы разбираетесь, или по крайней мере управляете результатом, и совсем другое - на авантюру, проворачиваемую другими людьми, которые вашего совета не спросят, а сыграют на пользу себе...
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:33
andrein написав: yama написав:
Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.
Вы что об рельсу головой ударились ? Учителя дают нам знания , а знания - это путевка в жизнь !
Ст. 24-25 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его.
Свт. Иоанн Златоуст.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38
Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".
Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.
После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.
Но не проходит и недели, как оказывается:
"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"
"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"
"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"
©Гетьманцев
Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок
Ut sementem feceris, ita et metes
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