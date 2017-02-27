Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38

Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".

Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.



После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.



Но не проходит и недели, как оказывается:

"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"

"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"

"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"

©Гетьманцев



Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок

Ut sementem feceris, ita et metes

RES(Дело) PUBLICA(Общее)