Kabanchik написав:Сегодня одолжил 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.
А я призываю этого не делать, несмотря на то, что сам считаю девальвацию неизбежной!
Нельзя рисковать заемными средствами на проекты, ход которых от вас никак не зависит.
Одно дело рискнуть, заняв деньги на открытие бизнеса, в котором вы разбираетесь, или по крайней мере управляете результатом, и совсем другое - на авантюру, проворачиваемую другими людьми, которые вашего совета не спросят, а сыграют на пользу себе...
Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа". Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.
После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.
Corpocrator написав:Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа". Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.
После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.