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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2405240624072408

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:32

  Kabanchik написав:Сегодня одолжил 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.


А я призываю этого не делать, несмотря на то, что сам считаю девальвацию неизбежной!

Нельзя рисковать заемными средствами на проекты, ход которых от вас никак не зависит.

Одно дело рискнуть, заняв деньги на открытие бизнеса, в котором вы разбираетесь, или по крайней мере управляете результатом, и совсем другое - на авантюру, проворачиваемую другими людьми, которые вашего совета не спросят, а сыграют на пользу себе...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:33

  andrein написав:
  yama написав:Для меня учитель\преподаватель не частной школы\ вуза ничем не лучше тюремного надзирателя и Гаишника старого образца.

Вы что об рельсу головой ударились ? Учителя дают нам знания , а знания - это путевка в жизнь !

Ст. 24-25 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его.
Свт. Иоанн Златоуст.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".
С полным игнорированием мнения отраслевого сообщества(не путать с ряженными представителями предпринимательства имеющих исключительное право участия в "громадських обговореннях")

Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.

После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.

Но не проходит и недели, как оказывается:
"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"
"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"
"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"
©Гетьманцев

Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок

А инициатива Дублинского по обложению налогом именно продажи населениЕМ валюты думается сократит предложение на надеюсь, а соответственно к росту.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 07 жов, 2019 22:57, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:41

  Corpocrator написав:Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".
Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.

После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.

Но не проходит и недели, как оказывается:
"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"
"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"
"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"
©Гетьманцев

Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок


История движется по спирали, в словах Чечетова заменить партию регионов на слуг народа и получится сегодняшняя реальность для 73 процентников :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=F38fpsP3Vc8
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 23:24

Автор77 Хворий?
У вікіпедії є таке тлумачення:"Хто такий задрот? "Це виконувати одну й ту саму дію багато разів. Воно (твердження) підходить тобі. І головне не кількість строчити, а смисл закласти в написане. Бувай трутень-пустомеля
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 23:35

Перес де Куэльяр


Ти не мене дістаєш, ти дістаєш тих, хто за тобою вимушений буде чистити всю твою нечисть.

Шаріков, що з нього візьмеш.
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