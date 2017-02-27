Інколи треба й правду почути!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:03
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18
Ржака Курс 24 как раз был вполне нормальным, хоть до ЭОК еще и не дошли. НБУ просто тоже зарабатывает, как и загонялы. А вот что "даже школьники" точно понимают, так это что осенью-зимой стригут оленей, которым напаривают дорогой бакс, зарабатывая на них)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:32
А я призываю этого не делать, несмотря на то, что сам считаю девальвацию неизбежной!
Нельзя рисковать заемными средствами на проекты, ход которых от вас никак не зависит.
Одно дело рискнуть, заняв деньги на открытие бизнеса, в котором вы разбираетесь, или по крайней мере управляете результатом, и совсем другое - на авантюру, проворачиваемую другими людьми, которые вашего совета не спросят, а сыграют на пользу себе...
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".
С полным игнорированием мнения отраслевого сообщества(не путать с ряженными представителями предпринимательства имеющих исключительное право участия в "громадських обговореннях")
Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.
После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.
Но не проходит и недели, как оказывается:
"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"
"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"
"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"
©Гетьманцев
Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок
А инициатива Дублинского по обложению налогом именно продажи населениЕМ валюты думается сократит предложение на нале, а соответственно к росту.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 08 жов, 2019 00:14, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:41
История движется по спирали, в словах Чечетова заменить партию регионов на слуг народа и получится сегодняшняя реальность для 73 процентников
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 08 жов, 2019 02:00
Додано: Вів 08 жов, 2019 02:22
Упоротый ватник с насквозь ватного конкурирующего форума.
(где банят за малейшую критику относительно русни, и за положительные слова относительно Украины)
По слухам, у него в квартире висит портрет ВВХ и аквафреш.
Еще там не устают напоминать о платной подписке, часть средств идет на поддержку «народного сопротивления» донбаса.
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