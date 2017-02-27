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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:29
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:12
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18
Ржака Курс 24 как раз был вполне нормальным, хоть до ЭОК еще и не дошли. НБУ просто тоже зарабатывает, как и загонялы. А вот что "даже школьники" точно понимают, так это что осенью-зимой стригут оленей, которым напаривают дорогой бакс, зарабатывая на них)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:32
А я призываю этого не делать, несмотря на то, что сам считаю девальвацию неизбежной!
Нельзя рисковать заемными средствами на проекты, ход которых от вас никак не зависит.
Одно дело рискнуть, заняв деньги на открытие бизнеса, в котором вы разбираетесь, или по крайней мере управляете результатом, и совсем другое - на авантюру, проворачиваемую другими людьми, которые вашего совета не спросят, а сыграют на пользу себе...
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".
С полным игнорированием мнения отраслевого сообщества(не путать с ряженными представителями предпринимательства имеющих исключительное право участия в "громадських обговореннях")
Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.
После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.
Но не проходит и недели, как оказывается:
"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"
"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"
"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"
©Гетьманцев
Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок
А инициатива Дублинского по обложению налогом именно продажи населениЕМ валюты думается сократит предложение на нале, а соответственно к росту.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 08 жов, 2019 00:14, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:11
В октябре сразу два крупных предприятия - Днепровский МЗ (входит в группу DHC Александра Ярославского) и Днепровский МК (ИСД) - останавливают часть своих производственный мощностей. Совокупно - это порядка 15% отечественного рынка стали.
Еще один минус для гривны.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:15
Не відкриють! До всіх наявних протестів та отримати ще й бунт селян і фермерів... Це чревато! Та й фінансова ситуація нині в сільському господарстві бажає бути кращою! Набагато кращою! Їм би зараз з рейдерством би розібратися, ну і з демографією, яка нині просто жахлива! Якщо звісно їх цікавлять люди, в чому я сильно сумніваюся!
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:27
зачем рейдерам и их пособникам разбираться с рейдерством?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:47
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот здесь кстати может быть иначе.
Мелкие суммы на хлебушек так и будут сдавать в обменники. А крупные суммы, которые последнее время часто (чем несколько лет назад) сдавались-сдаются в банки, перетекут на черный рынок, который часто страдает дефицитом валюты (завалят менял грязными бумажками).
В целом, наверное сильного влияния не будет, просто курсы банков в итоге сблизятся с чернорыночными.
Правда какое-то время после введения данного побора, банки могут в борьбе за клиента создать тренд на рост, автоматически подталкивая вверх чр. Но потом по идее все должно выровняться.
Но тут надо делать поправку на то, что это всё вероятно было бы актуально на более спокойном рынке, как хотя-бы год-два назад. В нынешних реалиях, когда курс за два дня может улететь на 1.5 грн, этот налоговый фактор в общем может и не иметь никакого влияния.
Но вводить такую ерунду всё-же не стоит. Всё равно не дойдут до планируемого целевого назначения.
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