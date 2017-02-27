Додано: Вів 08 жов, 2019 08:11

В октябре сразу два крупных предприятия - Днепровский МЗ (входит в группу DHC Александра Ярославского) и Днепровский МК (ИСД) - останавливают часть своих производственный мощностей. Совокупно - это порядка 15% отечественного рынка стали.



Еще один минус для гривны.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.