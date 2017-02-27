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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2404240524062407>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:29

  flyman написав:
  fler написав:
  flyman написав:ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!

Прогнозів Бабака начиталися? :D

це був сарказм



ФУУУУХ
холява
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:12

  komp написав:Про курс, ОВДП и не только. Это вам не Охрименко:

Прошу прощения, а Вы, посмотрев это интервью, действительно считаете Сульжика экспертом?
Имел неосторожность потратить час своей жизни на... это. Напоминает сценку с камеди, где общаются два политтехнолога :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:18

  Автор77 написав:Интересно будет ли НБУ играть против тренда?
Это всегда себе дороже выходит.
Зачем сливать лишние валютные копейки ,удерживая курс МБ ниже психологической отметки 25.
Уже даже школьники понимают, что при данном состоянии экономики и тенденций в обществе курс 24 - был слишком преждевременным, если не сказать порнографическим.

Ржака :) Курс 24 как раз был вполне нормальным, хоть до ЭОК еще и не дошли. НБУ просто тоже зарабатывает, как и загонялы. А вот что "даже школьники" точно понимают, так это что осенью-зимой стригут оленей, которым напаривают дорогой бакс, зарабатывая на них)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:32

  Kabanchik написав:Сегодня одолжил 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.


А я призываю этого не делать, несмотря на то, что сам считаю девальвацию неизбежной!

Нельзя рисковать заемными средствами на проекты, ход которых от вас никак не зависит.

Одно дело рискнуть, заняв деньги на открытие бизнеса, в котором вы разбираетесь, или по крайней мере управляете результатом, и совсем другое - на авантюру, проворачиваемую другими людьми, которые вашего совета не спросят, а сыграют на пользу себе...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Налоговые законы для ФОПов(1053 и 1073) приняли с минимумом правок оставив всю ту дичь с повышением штрафов, сокращением ответственности ДФС и прочими ништяками типа убийства "наложенного платежа".
С полным игнорированием мнения отраслевого сообщества(не путать с ряженными представителями предпринимательства имеющих исключительное право участия в "громадських обговореннях")

Разумков, Гетьманцев, Гончарук и Верланов в один голос поют о том, что "всё хорошо прекрасная маркиза" мы наоборот штрафы и случаи их применения сократили(ага) и мол вам бы радоваться.

После этого наконец доходит дело налоговых новшеств для крупного бизнеса и олигархов(законопроект 1210), это там где Ахметку с Новинским и других по ренте прижучить должны ...были.

Но не проходит и недели, как оказывается:
"некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса"
"законопроект перед вторым чтением изменится на 50-70%"
"не будет ни одной правки, которую мы отклоним"
©Гетьманцев

Собственно, два кейса для сравнения равности "стандартов" и упрощения экстраполяции на среднесрок

А инициатива Дублинского по обложению налогом именно продажи населениЕМ валюты думается сократит предложение на нале, а соответственно к росту.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 08 жов, 2019 00:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:11

В октябре сразу два крупных предприятия - Днепровский МЗ (входит в группу DHC Александра Ярославского) и Днепровский МК (ИСД) - останавливают часть своих производственный мощностей. Совокупно - это порядка 15% отечественного рынка стали.

Еще один минус для гривны.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:15

  lrs7719 написав:
  yuri_m написав:
  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой


Рынок земли откроют не раньше октября 2020 года. Это если его вообще откроют для продажи а не лигализации уже имеющегося

Не відкриють! До всіх наявних протестів та отримати ще й бунт селян і фермерів... Це чревато! Та й фінансова ситуація нині в сільському господарстві бажає бути кращою! Набагато кращою! Їм би зараз з рейдерством би розібратися, ну і з демографією, яка нині просто жахлива! Якщо звісно їх цікавлять люди, в чому я сильно сумніваюся!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:27

  Qwerty написав:Їм би зараз з рейдерством би розібратися...

зачем рейдерам и их пособникам разбираться с рейдерством?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:47

  MYan написав:Vadim V
У меня открывается
Альфа тоже окрывается
Киев, провайдер Воля

У меня ВСЁ открывается кроме рады.
п.с. какой у вас браузер и ос?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:А инициатива Дублинского по обложению налогом именно продажи населениЕМ валюты думается сократит предложение на нале, а соответственно к росту.


Вот здесь кстати может быть иначе.
Мелкие суммы на хлебушек так и будут сдавать в обменники. А крупные суммы, которые последнее время часто (чем несколько лет назад) сдавались-сдаются в банки, перетекут на черный рынок, который часто страдает дефицитом валюты (завалят менял грязными бумажками).
В целом, наверное сильного влияния не будет, просто курсы банков в итоге сблизятся с чернорыночными.
Правда какое-то время после введения данного побора, банки могут в борьбе за клиента создать тренд на рост, автоматически подталкивая вверх чр. Но потом по идее все должно выровняться.

Но тут надо делать поправку на то, что это всё вероятно было бы актуально на более спокойном рынке, как хотя-бы год-два назад. В нынешних реалиях, когда курс за два дня может улететь на 1.5 грн, этот налоговый фактор в общем может и не иметь никакого влияния.

Но вводить такую ерунду всё-же не стоит. Всё равно не дойдут до планируемого целевого назначения.
Alex2007
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