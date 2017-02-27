Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

Так що це було? (с)Я про ріст на готівці минулого тижня?Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?У когось є думки? Окрім тих, що постійно пишуть, що буде або стрімка девальвація, або тотальна ревальвація?Особисто я думки не змінюю. Вважаю, що цієї осені все що нижче 25 грн/дол це чудова можливість поповнювати запаси валюти. Пік девальвації як і в минулі роки очікую в грудні та в перші тижні січня. Хоча, швидше за все ми можемо не дійти навіть до 27 грн/долар.. Тобто питання гривневої ліквідності залишається важливим. І як бачимо вирішується методом який не допомагає зменшити інфляцію.Складається стійке враження, що через велику доларизацію економіки, НБУ таргетуючи інфляцію паралельно активує чинники які її збільшують. бо ніхто, ні люди ні бізнес маючи гіркий досвід не готові розставатись із валютою і ганяються за гривнею збільшуючи таким чином її вартість та інфляцію. Таким чином ми топчемось на місті без реального росту економіки. Потрібно якось розривати це замкнуте коло інакше знову рано чи пізно потрібно буде проводити різку девальвацію для збільшення конкурентоздатності наших товарів та послуг.Франківськ 24,90/25,10 Наші міняли консервативні. Реагують на ринок, але не радикально, а аналізуючи можливі наслідки і з певною інерцією (звичйно вигідною для них). Можливо це через те, що на тутешній ринок впливає велика кількість заробітчан або невеликий розмір самого ринку?Моє шанування!