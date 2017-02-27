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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2406240724082409>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 279
Не нижче 24.50
51%
142
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а тим часом, у доброзичливому, гостинному, чарівному місті Лева, за доляр хочуть здерти з вас 05/20 :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:01

НБУ вчера не выходил на межбанк.

Кор.счета 41,5 , много платежей ушло в казначейство
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:16

  Долярчик написав:... а що ви тут всі кіпішуєте? :mrgreen:
- тут(на цій гілці) раніше, не один форумчанин писав - "... податки платити ТРЕБА!"
- то в чім річ? :D
.... і вони ж писали, що спочатку Зе-команда візьметься за "дрібних", так як легше....
- ну то в чім річ? - навіщо їм починати з "важкого"? :mrgreen:
- а там, як добре піде :mrgreen: то і за " велику рибу" візьмуться!
.... ну, а як "не піде"..... то так і залишуть увагу тільки на дрібній рибці :mrgreen:

... але, ще раз нагадаю(щоб вас всіх потішити/підбадьорити) - якщо все залишиться, виключно, на "дрібній рибці" - то Я - НІ НОГОЮ НА ВИБОРЧУ ДІЛЬНИЦЮ!!!
- і таке рішення спостерігаю/відчуваю від, майже, всіх довколишніх!!!

- але, все буде добре!
- все буде Україна!
- а Україна - понад усе!

Гарна новина. Менше популістів буде при владі у майбутньому.
Щоча Ваш обранець і його слуги стверджують, що таким стрижуть великий бізнес, що прокручує багато чого через ФОПів.)))
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:20

  athena1 написав:Щоча Ваш обранець і його слуги стверджують, що таким стрижуть великий бізнес, що прокручує багато чого через ФОПів.)))


Где большой бизнес и где ФОПы ? Смешно.... средненький и мелкий да.
ФОПы это 5% от оборота, а крупняк работает на налоговой нагрузке 0,5-1%. А очень "крупняк" еще и на многомиллиардных дотациях. Наивность? глупость? так надо говорить ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:27

Сегодня вроде должен быть суд, который перенесли на неделю, и если приват таки отдадут бене, то, по словам Данилюка, это будет катастрофа.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так що це було? (с)
Я про ріст на готівці минулого тижня?
Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?
У когось є думки? Окрім тих, що постійно пишуть, що буде або стрімка девальвація, або тотальна ревальвація?
Особисто я думки не змінюю. Вважаю, що цієї осені все що нижче 25 грн/дол це чудова можливість поповнювати запаси валюти. Пік девальвації як і в минулі роки очікую в грудні та в перші тижні січня. Хоча, швидше за все ми можемо не дійти навіть до 27 грн/долар. Насторожує ріст % по гривневих депозитах а також певний відтік гривневих депозитів із банків. Тобто питання гривневої ліквідності залишається важливим. І як бачимо вирішується методом який не допомагає зменшити інфляцію.
Складається стійке враження, що через велику доларизацію економіки, НБУ таргетуючи інфляцію паралельно активує чинники які її збільшують. бо ніхто, ні люди ні бізнес маючи гіркий досвід не готові розставатись із валютою і ганяються за гривнею збільшуючи таким чином її вартість та інфляцію. Таким чином ми топчемось на місті без реального росту економіки. Потрібно якось розривати це замкнуте коло інакше знову рано чи пізно потрібно буде проводити різку девальвацію для збільшення конкурентоздатності наших товарів та послуг.

Франківськ 24,90/25,10 Наші міняли консервативні. Реагують на ринок, але не радикально, а аналізуючи можливі наслідки і з певною інерцією (звичйно вигідною для них). Можливо це через те, що на тутешній ринок впливає велика кількість заробітчан або невеликий розмір самого ринку?
Моє шанування!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Открылись +5 коп

гарно курс валиться на моменті,
сьогодні НБУ напилососить багацько :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:37

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Дякую всім, хто лайкнув моє попереднє посилання Кардіограма ліквідності. 44 голоси - це означає зацікавленність! Тому мені дуже приємно поновити такі огляди.

Зображення

Коррахунки - 41 823,61(44 820,78 − 2 997,18) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 10 668(13 634 − 2 966) млн.
Овернайти кредіт 19% - 0(0 - 0(0)) млн.

Загальна ліквідність 41 823,61 + 10 668 - 0 = 52 491,61(58 454,79 − 5 963,18(− 5 898,87)) млн. гривень.

НБУ вчора нічого не купивав і не продавав.. Цього разу у всьому винні автономні чинники ЗʼЇЛИ -5 963 млн. грн. Знову додали готівки в оббіг, скоротивши коррахунки на - 540 млн. грн. Та багаьенько забрали ліквідності аж на -5 421 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Може хто підкаже, що за платежі в бюджет були вчора?

Загальна ліквідність ще дужче впала нижче середнього значення і навіть торкнулась норматива по коррахунках. Самі коррахунки впали ще нижче норматива. Ліквідності замало як для сьогодняшнього АТРАКЦІОНА з ОВДП, так і для купівлі доляра.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 08 жов, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:00

Цікаво чи пробємо цього року 23.., чи відкладемо на слідуючий рік?

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:06

  Andrew_ написав:23,5 скоро

Скоро Новый год :D
vittore64501
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