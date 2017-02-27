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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:06
SILVER_UA написав:
пора бы регулятору скупиться по 24,70
Он уже выходил утром, правда, по 24,69. Но недолго и уже ушел.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:10
Искатель написав: SILVER_UA написав:
пора бы регулятору скупиться по 24,70
Он уже выходил утром, правда, по 24,69. Но недолго и уже ушел.
После,быстрый рост
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:13
Искатель написав: SILVER_UA написав:
пора бы регулятору скупиться по 24,70
Он уже выходил утром, правда, по 24,69. Но недолго и уже ушел.
ну я примерно цифру обозначил. Пора уже было ему.
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