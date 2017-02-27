дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,105802(-0,069962). Курс ріс. Виросло чуттєво, в середньому по 10.5802 копійки за добу. Як швидко падало на попередньому тижні,та ще швидше відскочило на тому.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,011344(-0,014029). СерРічна падала на тижні в середньому по -1.1344 копійки за добу. Трошки повільніше ніж на попередньому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень - 4067,5934(3619,1349) млн. долярів. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 813,52(723,83) млн. великі і вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 597,71(591,82) млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Здається всі поспішали купувати валюту, бо "завтра буде дорожче". Оберти добряче підросли, а валюти не всім вистачало так, що НБУ винен був її продавати.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,156089. Вона на 5.93(6,78) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,691785.
Доляр вцілому дорожчий на 1,46(1.66) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.10.2019....................2469,1785 Гривна укрепилась на 17.5 копеек. Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия, частично отыграв безоборотное падение в самом конце сессии. Начали очень осторожно, без оборотов. Сначала отступили на копейку, потом темп снижения ускорился. Начало активных торгов около 11 текущую динамику не изменило. К 11-20 спустились на 10 копеек от уровней открытия и уравновесились. Потом сделали еще копеечный шажок вниз. НБУ вчера проявил завидную выдержку. Несмотря на то, что пятничный подскок в самом конце сессии обеспечил существенный рост средневзвешенного, грозивший стать резким колебанием, регулятор от интервенции воздержался. Курс стал откатываться сам.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 04.10.2019 Усього, млн дол. США 462.7 Снова в пятницу существенное повышение оборотов. Даже если учесть 42.5 млн, выкупленные НБУ, чистый спрос составил 420 млн, что существенно больше оборотов четверга.
Realist написав:Так що це було? (с) Я про ріст на готівці минулого тижня? Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?
Самостоятельная игра девальвационных ожиданий. Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба. Как только МБ дернулся вверх, народ пошел за долларом. Повышение спроса совершенно естественным образом ведет к повышению цены. Тут не нужно никакого высшего пилотажа или выверенной игры. Ситуативный перекос на МБ НБУ остановил разовой интервенцией, но толпе для остановки нужно больше времени.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.10.2019....................2469,1785
Realist написав:Так що це було? (с) Я про ріст на готівці минулого тижня? Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?
Самостоятельная игра девальвационных ожиданий. Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба. Как только МБ дернулся вверх, народ пошел за долларом. Повышение спроса совершенно естественным образом ведет к повышению цены. Тут не нужно никакого высшего пилотажа или выверенной игры. Ситуативный перекос на МБ НБУ остановил разовой интервенцией, но толпе для остановки нужно больше времени.
В сложившейся ситуации, Ваше мнение, куда пойдем на межбанке и соответственно на наличке до конца недели?
Востаннє редагувалось сосед в Вів 08 жов, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a написав:[quote=" Доляр вцілому дорожчий на 1,46(1.66) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс. [/color]
... тобто, хоч доляр і дорожчий більш, як на півтори гривні..... - але, все одно є сенс гребти?
- для чого?
.... вже тут більшість нагреблись пА 27 і 26 навесні і влітку
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
В Минэкономики представили предварительный маркоэкономический прогноз, составленный по оценкам экспертов
Эксперты Министерства финансов, Национального банка (НБУ), Министерства экономики, представительства МВФ в Украине и других организаций спрогнозировали рост ВВП и курс гривни на конец года и на 2020-й во время дискуссии по составлению обновленного макроэкономического прогноза.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, опубликованный прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов.
Согласно этой оценке, рост ВВП по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,2% (ранее - 2,7%), по итогам 2020-го - также на 3,2% (ранее - 3%).
Курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн/$, на 2020-й - 27,3 грн/$. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году - 29,18 грн.
Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%).