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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2407240824092410>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 279
Не нижче 24.50
51%
142
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:13

  Искатель написав:
  SILVER_UA написав:пора бы регулятору скупиться по 24,70

Он уже выходил утром, правда, по 24,69. Но недолго и уже ушел.

ну я примерно цифру обозначил. Пора уже было ему.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:16

  vittore64501 написав:
  Искатель написав:
  SILVER_UA написав:пора бы регулятору скупиться по 24,70

Он уже выходил утром, правда, по 24,69. Но недолго и уже ушел.

После,быстрый рост


Сейчас межбанк показывает 24,81 на 12:12:40
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:20

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
30.09.2019 655,780 24,1975 0,11470 26,2007 -0,0121
01.10.2019 784,570 24,5553 0,35780 26,1889 -0,0118
02.10.2019 1157,37 24,8598 0,30450 26,1750 -0,0139
03.10.2019 632,480 24,8771 0,01740 26,1677 -0,0074
04.10.2019 837,400 24,6118 -0,2653 26,1561 -0,0116

Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,105802(-0,069962). Курс ріс. Виросло чуттєво, в середньому по 10.5802 копійки за добу. Як швидко падало на попередньому тижні,та ще швидше відскочило на тому.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,011344(-0,014029). СерРічна падала на тижні в середньому по -1.1344 копійки за добу. Трошки повільніше ніж на попередньому тижні.

Повні оберти МБ за тиждень - 4067,5934(3619,1349) млн. долярів. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 813,52(723,83) млн. великі і вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 597,71(591,82) млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Здається всі поспішали купувати валюту, бо "завтра буде дорожче". Оберти добряче підросли, а валюти не всім вистачало так, що НБУ винен був її продавати.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,156089. Вона на 5.93(6,78) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,691785.

Доляр вцілому дорожчий на 1,46(1.66) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс. :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.10.2019....................2469,1785
Гривна укрепилась на 17.5 копеек.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия, частично отыграв безоборотное падение в самом конце сессии. Начали очень осторожно, без оборотов. Сначала отступили на копейку, потом темп снижения ускорился. Начало активных торгов около 11 текущую динамику не изменило. К 11-20 спустились на 10 копеек от уровней открытия и уравновесились. Потом сделали еще копеечный шажок вниз.
НБУ вчера проявил завидную выдержку. Несмотря на то, что пятничный подскок в самом конце сессии обеспечил существенный рост средневзвешенного, грозивший стать резким колебанием, регулятор от интервенции воздержался. Курс стал откатываться сам.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
04.10.2019
Усього, млн дол. США 462.7
Снова в пятницу существенное повышение оборотов. Даже если учесть 42.5 млн, выкупленные НБУ, чистый спрос составил 420 млн, что существенно больше оборотов четверга.

  Realist написав:Так що це було? (с)
Я про ріст на готівці минулого тижня?
Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?

Самостоятельная игра девальвационных ожиданий.
Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба. Как только МБ дернулся вверх, народ пошел за долларом.
Повышение спроса совершенно естественным образом ведет к повышению цены. Тут не нужно никакого высшего пилотажа или выверенной игры.
Ситуативный перекос на МБ НБУ остановил разовой интервенцией, но толпе для остановки нужно больше времени.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:33

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.10.2019....................2469,1785

  Realist написав:Так що це було? (с)
Я про ріст на готівці минулого тижня?
Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?

Самостоятельная игра девальвационных ожиданий.
Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба. Как только МБ дернулся вверх, народ пошел за долларом.
Повышение спроса совершенно естественным образом ведет к повышению цены. Тут не нужно никакого высшего пилотажа или выверенной игры.
Ситуативный перекос на МБ НБУ остановил разовой интервенцией, но толпе для остановки нужно больше времени.


В сложившейся ситуации, Ваше мнение, куда пойдем на межбанке и соответственно на наличке до конца недели?
Востаннє редагувалось сосед в Вів 08 жов, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:34

... і будь тут мудрим ©

  s0v7a написав:[quote="
Доляр вцілому дорожчий на 1,46(1.66) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс. :!:
[/color]

... тобто, хоч доляр і дорожчий більш, як на півтори гривні.....
- але, все одно є сенс гребти? :shock:

- для чого?

.... вже тут більшість нагреблись пА 27 і 26 навесні і влітку :!: :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сосед написав:В сложившейся ситуации, Ваше мнение, куда пойдем на межбанке и соответственно на наличке?

В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.
Траекторию движения предсказать не возьмусь - у меня бубен сломался :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:42

  s0v7a написав: Може хто підкаже, що за платежі в бюджет були вчора?

У багатьох 7-8 - виплата зарплат за вересень з одночасною сплатою ПДФО, ВЗ та ЄСВ
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:47

  Сибарит написав:
  сосед написав:В сложившейся ситуации, Ваше мнение, куда пойдем на межбанке и соответственно на наличке?

В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.
Траекторию движения предсказать не возьмусь - у меня бубен сломался :)


Тогда может правильнее будет сказать "в срочной перспективе"?
кратко- или долго- никто не знает. Как только пирамида посыпется, так и сразу.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... siey-i-vvp
В Минэкономики представили предварительный маркоэкономический прогноз, составленный по оценкам экспертов

Эксперты Министерства финансов, Национального банка (НБУ), Министерства экономики, представительства МВФ в Украине и других организаций спрогнозировали рост ВВП и курс гривни на конец года и на 2020-й во время дискуссии по составлению обновленного макроэкономического прогноза.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, опубликованный прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов.

Согласно этой оценке, рост ВВП по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,2% (ранее - 2,7%), по итогам 2020-го - также на 3,2% (ранее - 3%).

Курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн/$, на 2020-й - 27,3 грн/$. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году - 29,18 грн.

Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%).
Alex2007
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