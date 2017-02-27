Додано: Вів 08 жов, 2019 11:23

Realist написав: Так що це було? (с)

Я про ріст на готівці минулого тижня?

Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян? Так що це було? (с)Я про ріст на готівці минулого тижня?Новий рівень загону оленів? Вищий пілотаж спекулянтів чи просто збіг обставин і чудова та головне вдало вивірена в часі гра на високому рівні девальваційних очікувань громадян?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0008.10.2019....................Гривна укрепилась на 17.5 копеек.Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия, частично отыграв безоборотное падение в самом конце сессии. Начали очень осторожно, без оборотов. Сначала отступили на копейку, потом темп снижения ускорился. Начало активных торгов около 11 текущую динамику не изменило. К 11-20 спустились на 10 копеек от уровней открытия и уравновесились. Потом сделали еще копеечный шажок вниз.НБУ вчера проявил завидную выдержку. Несмотря на то, что пятничный подскок в самом конце сессии обеспечил существенный рост средневзвешенного, грозивший стать резким колебанием, регулятор от интервенции воздержался. Курс стал откатываться сам.Продаж валюти на міжбанківському ринку04.10.2019Усього, млн дол. США 462.7Снова в пятницу существенное повышение оборотов. Даже если учесть 42.5 млн, выкупленные НБУ, чистый спрос составил 420 млн, что существенно больше оборотов четверга.Самостоятельная игра девальвационных ожиданий.Все привыкли к ежегодной осенней девальвации, многие готовы откупаться, но при укрепляющейся гривне давит жаба. Как только МБ дернулся вверх, народ пошел за долларом.Повышение спроса совершенно естественным образом ведет к повышению цены. Тут не нужно никакого высшего пилотажа или выверенной игры.Ситуативный перекос на МБ НБУ остановил разовой интервенцией, но толпе для остановки нужно больше времени.