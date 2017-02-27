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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:58
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Alex2007
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:01
Nazarkino написав:
слідуючий рік
Наступний рік.
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Vadim V
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:03
Alex2007 написав:
И как там радабанк, открывается?
Открывается.
Чуть подтормаживает, но пользоваться уже можно.
ИБ по прямой ссылке работал и вчера.
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Сибарит
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:06
Moneta написав:
Как только пирамида посыпется, так и сразу.
Какая из них?
Вся современная мировая экономика - сплошное нагромождение пирамид. Как-то это работает, и лучшего пока не придумали.
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Сибарит
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:13
Долярчик написав: s0v7a написав:
[quote="Доляр вцілому дорожчий на 1,46(1.66) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс.
[/color]
... тобто, хоч доляр і дорожчий більш, як на півтори гривні.....
- але, все одно є сенс гребти?
- для чого?
.... вже тут більшість нагреблись пА 27 і 26 навесні і влітку
Щоб поповнювати свої, а в Державі державні золотовалютні запаси!
Бо поточний курс замалий.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:16
L написав: s0v7a написав:
Може хто підкаже, що за платежі в бюджет були вчора?
У багатьох 7-8 - виплата зарплат за вересень з одночасною сплатою ПДФО, ВЗ та ЄСВ
Дякую. Буду враховувати!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:55
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25.00-25.03/25.08-25.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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