RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2407240824092410

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 279
Не нижче 24.50
51%
142
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По ПриХвату:
https://finance.liga.net/bank/article/p ... -protsessa

По МВФ
https://112.ua/glavnye-novosti/v-ozhida ... 10277.html

П.С.
И как там радабанк, открывается?
Зампредправления РАДАБАНКа: Делаем все для комфорта клиентов :mrgreen:
https://finance.liga.net/all/novosti/za ... a-klientov
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 11.10.16
Подякував: 807 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:01

  Nazarkino написав:слідуючий рік

Наступний рік.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 23.05.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:И как там радабанк, открывается?

Открывается.
Чуть подтормаживает, но пользоваться уже можно.
ИБ по прямой ссылке работал и вчера.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1668 раз.
Подякували: 3243 раз.
 
Профіль
6
5
8
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Как только пирамида посыпется, так и сразу.

Какая из них?
Вся современная мировая экономика - сплошное нагромождение пирамид. Как-то это работает, и лучшего пока не придумали.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1668 раз.
Подякували: 3243 раз.
 
Профіль
6
5
8
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:13

  Долярчик написав:
  s0v7a написав:[quote="
Доляр вцілому дорожчий на 1,46(1.66) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс. :!:
[/color]

... тобто, хоч доляр і дорожчий більш, як на півтори гривні.....
- але, все одно є сенс гребти? :shock:

- для чого?

.... вже тут більшість нагреблись пА 27 і 26 навесні і влітку :!: :idea: :mrgreen:


Щоб поповнювати свої, а в Державі державні золотовалютні запаси!
Бо поточний курс замалий.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:16

  L написав:
  s0v7a написав: Може хто підкаже, що за платежі в бюджет були вчора?

У багатьох 7-8 - виплата зарплат за вересень з одночасною сплатою ПДФО, ВЗ та ЄСВ


Дякую. Буду враховувати!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:55

7

25.00-25.03/25.08-25.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11405
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2407240824092410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Сибарит, maxprofit і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1587, 1588, 1589
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15883 1902777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 11:59
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
276 25513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 21:16
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15215)
08.10.2019 14:05
Рынок ОВГЗ (1149)
08.10.2019 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.