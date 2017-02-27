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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35
Сибарит написав:
В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.
Коллга mike41
в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".
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Danik
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54
Danik написав: Сибарит написав:
В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.
Коллга mike41
в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".
mike41 був не в курсі, що після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22
Василь-Рівне написав:
після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"
это когда евро выросло с 0,9 до 1,49 ?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:27
В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.
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