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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2408240924102411

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.

Коллга mike41 в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54

  Danik написав:
  Сибарит написав:В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.

Коллга mike41 в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".

mike41 був не в курсі, що після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22

  Василь-Рівне написав: після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"

это когда евро выросло с 0,9 до 1,49 ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:27

В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.
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