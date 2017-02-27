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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.

Коллга mike41 в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54

  Danik написав:
  Сибарит написав:В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.

Коллга mike41 в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".

mike41 був не в курсі, що після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22

  Василь-Рівне написав: після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"

это когда евро выросло с 0,9 до 1,49 ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:27

В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:06

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.................08.10.2019...............09.10.2019
дата розрахунку................07.10.2019...............08.10.2019
Долар США........................2486,7568................2470,7021
После полудня доллар отыграл 1.5 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия, частично отыграв безоборотное падение в самом конце сессии. Начали очень осторожно, без оборотов. Сначала отступили на копейку, потом темп снижения ускорился. Начало активных торгов около 11 текущую динамику не изменило. К 11-20 спустились на 10 копеек от уровней открытия и уравновесились. Потом сделали еще копеечный шажок вниз, передумали спускаться и пошли вверх. К обеду поднялись на 8 копеек. После обеда, похоже уже без оборотов, опять опустились на 4 копейки и снова начали подъем. Приподнялись на 2 копейки. Интересная сессия с многократными сменами настроения, но второй день подряд расчет официального курса встречаем на уровне вчерашнего закрытия. Всю динамику определяет Рыжик.

Этот день в истории:
2017 - 2673.99 (-204)
2018 - 2808.79 (-338)

2016 - 2584.08
2015 - 2129.92

  Ethereum написав:В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.

Там прямая связь с курсом евро методами валютного совета. Такая политика имеет смысл при существенной поддержке эмитента якорной валюты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:07

  Ethereum написав:В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.


то може і в нас реформи відбуваються ?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:07

  Ethereum написав:В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.


"Реформы", которые сейчас проводятся в Украине, приведут к окончательной гибели остатков экономики. И гривне это уж точно не поможет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:15

  andrein написав:Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.
Даёшь гривну по 8 !!! :)

Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:23

  centurionus написав:
  andrein написав:Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.
Даёшь гривну по 8 !!! :)

Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.

Скорочення виробництва теж в офшорах ?
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:38

  Alex2007 написав:Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%).


Цифри мінстату викликають недовіру. Наприклад, заявлено що індекс цін 2019 на рослинну продукцію - 91,3%, на тваринну - 84,1%. В той же час власні спостереження доводять, що ціни на м"ясо-молочну продукцію аж ніяк не впали, а подекуди зросли на 20-30%. Так само і овочі-фрукти - суттєвого зниження цін немає.

Тому є питання - чи існує альтернативна статистика чи усі так вірять на слово владним інституціям ?
bolex
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