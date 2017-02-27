Коллга mike41 в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54
mike41 був не в курсі, що після проведення реформ валюта Словаччини укріпилась майже в два рази. Таке може чекати і нас, але, напевне, не з цими "реформаторами"
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22
это когда евро выросло с 0,9 до 1,49 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:06
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.................08.10.2019...............09.10.2019
дата розрахунку................07.10.2019...............08.10.2019
Долар США........................2486,7568................2470,7021
После полудня доллар отыграл 1.5 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия, частично отыграв безоборотное падение в самом конце сессии. Начали очень осторожно, без оборотов. Сначала отступили на копейку, потом темп снижения ускорился. Начало активных торгов около 11 текущую динамику не изменило. К 11-20 спустились на 10 копеек от уровней открытия и уравновесились. Потом сделали еще копеечный шажок вниз, передумали спускаться и пошли вверх. К обеду поднялись на 8 копеек. После обеда, похоже уже без оборотов, опять опустились на 4 копейки и снова начали подъем. Приподнялись на 2 копейки. Интересная сессия с многократными сменами настроения, но второй день подряд расчет официального курса встречаем на уровне вчерашнего закрытия. Всю динамику определяет Рыжик.
Этот день в истории:
2017 - 2673.99 (-204)
2018 - 2808.79 (-338)
2016 - 2584.08
2015 - 2129.92
Там прямая связь с курсом евро методами валютного совета. Такая политика имеет смысл при существенной поддержке эмитента якорной валюты.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:07
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:07
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:15
Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:23
Скорочення виробництва теж в офшорах ?
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:38
Цифри мінстату викликають недовіру. Наприклад, заявлено що індекс цін 2019 на рослинну продукцію - 91,3%, на тваринну - 84,1%. В той же час власні спостереження доводять, що ціни на м"ясо-молочну продукцію аж ніяк не впали, а подекуди зросли на 20-30%. Так само і овочі-фрукти - суттєвого зниження цін немає.
Тому є питання - чи існує альтернативна статистика чи усі так вірять на слово владним інституціям ?
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