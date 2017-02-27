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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:50

  Ethereum написав:В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.

Там как и в Словакии результатом реформ был положительный торговый баланс, это главная основа для укрепляжа, всё остальное - танцы с бубном.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:39

Аукціон

  Долярчик написав:... "замалий" - відносно чого?
Дякую!


Долярчик не миши генеркопь :evil:

Звісно відносно середнього зваженного курсу за рік. На пʼятницю, день поданих останніх данних НБУ по обертах, він складає 26,1560889 грн/дол.

Хто продав в цьому році дорожче, або куптв дешевше мають прибуток!

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
2 154 128 389,21 грн.

Продали трьохрічок на всі 2 млрд.

Маємо:
Встановлений рівень дохідності 15,65% 15,09% 15,50%

Здається 24 жовтня ставку НБУ знизить на цілий відсоток!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 2409241024112412
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