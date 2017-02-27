Там как и в Словакии результатом реформ был положительный торговый баланс, это главная основа для укрепляжа, всё остальное - танцы с бубном.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:50
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:39
Аукціон
Долярчик не миши генеркопь
Звісно відносно середнього зваженного курсу за рік. На пʼятницю, день поданих останніх данних НБУ по обертах, він складає 26,1560889 грн/дол.
Хто продав в цьому році дорожче, або куптв дешевше мають прибуток!
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
2 154 128 389,21 грн.
Продали трьохрічок на всі 2 млрд.
Маємо:
Встановлений рівень дохідності 15,65% 15,09% 15,50%
Здається 24 жовтня ставку НБУ знизить на цілий відсоток!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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