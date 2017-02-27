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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2409241024112412

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:50

  Ethereum написав:В Чехії теж було укріплення. Але прямий звязок з реформами.

Там как и в Словакии результатом реформ был положительный торговый баланс, это главная основа для укрепляжа, всё остальное - танцы с бубном.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:39

Аукціон

  Долярчик написав:... "замалий" - відносно чого?
Дякую!


Долярчик не миши генеркопь :evil:

Звісно, відносно середнього зваженного курсу за рік. На пʼятницю, день поданих останніх данних НБУ по обертах, він складає 26,156089 грн/дол.

Хто продав в цьому році дорожче, або купив дешевше мають прибуток!

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
2 154 128 389,21 грн.

Продали трьохрічок на всі 2 млрд.

Маємо:
Встановлений рівень дохідності 15,65% 15,09% 15,50%

Здається, 24 жовтня ставку НБУ знизить на цілий відсоток!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:01

Завтра состоится погашение на 6,5 млрд.грн +0,5 млрд выплата купонного дохода.

Сегодня в ходе аукциона удалось привлечь 2,154 млрд.грн По коротким 6-месячным объем предложения был 167 млн, Минфин удовлетворил только 27 млн по 15,65%

По годовым предложение было очень скромное 7 млн, Минфин все предложение удовлетворил 15,09%

По трехлеткам предложение составило 2,91 млрд, Минфин удовлетворил как и планировал 2 млрд. 15,5% ( средневзвешенный 15,42% )
Общий объем предложение был в 1,5 раза больше.

Любопытно что ставки по ОВГЗ сконцентрировались в узком диапазоне 15-15,5%

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:21

  zzzzzz написав:Купил последние 30% по 24,07

Лучше синица в руках чем шило в ж.. ))

Можна зацінити красу гри! Маестро!!!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:23

план бюджета по доходам в январе-сентябре не выполнен на 5,4

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что план бюджета по доходам в январе-сентябре не выполнен на 5,4%, или на 37,5 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета за 9 месяцев недополучил 78,4 млрд грн, или 7,2% плановых поступлений.

План по доходам не выполнен из-за недостаточного объема поступлений от НДС на импортные товары, акцизных сборов на табачные изделия, поступлений дивидендов и доли прибыли государственных предприятий.

Также в Счетной палате отметили, что план по привлечению заимствований не выполнен на 9,3%, или на 36,3 млрд грн.

План по приватизации государственного имущества выполнен только на 3%, и государство получило только 0,4 млрд грн, хотя ожидало заработать на продаже госимущества 13,4 млрд грн.

Пацкан утверждает, что необходимо более тщательно прогнозировать показатели госбюджета.

Напомним, Госказначейство сообщало, что в январе-августе госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов. Это на 31,301 млрд грн, или на 4,5%, меньше планового показателя на этот период.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:00

Хозяйственный суд Киева 8 октября снова перенес вынесение решения по иску экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительной национализации банка в декабре 2016 года.

Следующее заседание по этому делу состоится 17 октября, сообщили FinClub в пресс-службе Нацбанка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:14

  centurionus написав:
  andrein написав:Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.
Даёшь гривну по 8 !!! :)

Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.


В 2018 р. Метінвест загалом сплатив 22 млрд податків в бюджет України, з них 11,1 млрд - податок на прибуток.

Але ж вас в гуглі забанили, так?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:17

  Danik написав:
  Сибарит написав:В долгосрочной перспективе гривна, как и любые нерезервные валюты, обречена на девальвацию.

Коллга mike41 в далеком 2016 году выразился так
Є такий початок валютодинаміки: "Нерезервні валюти не зміцнюються".

доповнення - на довготривалому горизонті часу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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