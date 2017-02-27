Там как и в Словакии результатом реформ был положительный торговый баланс, это главная основа для укрепляжа, всё остальное - танцы с бубном.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:50
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:39
Аукціон
Долярчик не миши генеркопь
Звісно, відносно середнього зваженного курсу за рік. На пʼятницю, день поданих останніх данних НБУ по обертах, він складає 26,156089 грн/дол.
Хто продав в цьому році дорожче, або купив дешевше мають прибуток!
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
2 154 128 389,21 грн.
Продали трьохрічок на всі 2 млрд.
Маємо:
Встановлений рівень дохідності 15,65% 15,09% 15,50%
Здається, 24 жовтня ставку НБУ знизить на цілий відсоток!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:01
Завтра состоится погашение на 6,5 млрд.грн +0,5 млрд выплата купонного дохода.
Сегодня в ходе аукциона удалось привлечь 2,154 млрд.грн По коротким 6-месячным объем предложения был 167 млн, Минфин удовлетворил только 27 млн по 15,65%
По годовым предложение было очень скромное 7 млн, Минфин все предложение удовлетворил 15,09%
По трехлеткам предложение составило 2,91 млрд, Минфин удовлетворил как и планировал 2 млрд. 15,5% ( средневзвешенный 15,42% )
Общий объем предложение был в 1,5 раза больше.
Любопытно что ставки по ОВГЗ сконцентрировались в узком диапазоне 15-15,5%
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:21
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:23
план бюджета по доходам в январе-сентябре не выполнен на 5,4
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что план бюджета по доходам в январе-сентябре не выполнен на 5,4%, или на 37,5 млрд грн.
Общий фонд государственного бюджета за 9 месяцев недополучил 78,4 млрд грн, или 7,2% плановых поступлений.
План по доходам не выполнен из-за недостаточного объема поступлений от НДС на импортные товары, акцизных сборов на табачные изделия, поступлений дивидендов и доли прибыли государственных предприятий.
Также в Счетной палате отметили, что план по привлечению заимствований не выполнен на 9,3%, или на 36,3 млрд грн.
План по приватизации государственного имущества выполнен только на 3%, и государство получило только 0,4 млрд грн, хотя ожидало заработать на продаже госимущества 13,4 млрд грн.
Пацкан утверждает, что необходимо более тщательно прогнозировать показатели госбюджета.
Напомним, Госказначейство сообщало, что в январе-августе госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов. Это на 31,301 млрд грн, или на 4,5%, меньше планового показателя на этот период.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:00
Хозяйственный суд Киева 8 октября снова перенес вынесение решения по иску экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительной национализации банка в декабре 2016 года.
Следующее заседание по этому делу состоится 17 октября, сообщили FinClub в пресс-службе Нацбанка.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:14
В 2018 р. Метінвест загалом сплатив 22 млрд податків в бюджет України, з них 11,1 млрд - податок на прибуток.
Але ж вас в гуглі забанили, так?
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:17
доповнення - на довготривалому горизонті часу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Значить завтра валюти на міжбанку гулькін хвост)
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:44
|