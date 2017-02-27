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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2410241124122413

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прошлась сегодня по нескольким черновицким обменкам,а там таблички -"гривны нет".
tatmech
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:43

  Viktor написав:В 2018 р. Метінвест загалом сплатив 22 млрд податків в бюджет України, з них 11,1 млрд - податок на прибуток.

Але ж вас в гуглі забанили, так?


Откуда инфа? Расходы по налогу на прибыль за 2018-й - 275 млн долларов (7 млрд грн, но никак не 11). Это с доходов 11,88 млрд долларов - "целых" 2,3%.

Чистая посленалоговая прибыль при этом составила 1,19 млрд долларов. Свободный кэш - 673 млн долларов. Ринат не бедствует!

И вообще у нас почти вся металлургия вертикально интегрирована - работает на своей ресурсной базе. Поэтому запас прочности там практически бездонный.

Даже падение мировых цен на руду и металл ее не подкосит - с коммодами обесценивается и гривна, а вместе с ней - добрая половина операционных затрат экспортеров (включая зарплаты персонала).

https://metinvestholding.com/Content/Cm ... cation.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:45

  twin написав:Значить завтра валюти на міжбанку гулькін хвост)

навпаки
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greenozon
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