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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прошлась сегодня по нескольким черновицким обменкам,а там таблички -"гривны нет".
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:43
Откуда инфа? Расходы по налогу на прибыль за 2018-й - 275 млн долларов (7 млрд грн, но никак не 11). Это с доходов 11,88 млрд долларов - "целых" 2,3%.
Чистая посленалоговая прибыль при этом составила 1,19 млрд долларов. Свободный кэш - 673 млн долларов. Ринат не бедствует!
И вообще у нас почти вся металлургия вертикально интегрирована - работает на своей ресурсной базе. Поэтому запас прочности там практически бездонный.
Даже падение мировых цен на руду и металл ее не подкосит - с коммодами обесценивается и гривна, а вместе с ней - добрая половина операционных затрат экспортеров (включая зарплаты персонала).
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:45
+50грн !
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