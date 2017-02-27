RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2410241124122413

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прошлась сегодня по нескольким черновицким обменкам,а там таблички -"гривны нет".
tatmech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.04.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:43

  Viktor написав:В 2018 р. Метінвест загалом сплатив 22 млрд податків в бюджет України, з них 11,1 млрд - податок на прибуток.

Але ж вас в гуглі забанили, так?


Откуда инфа? Расходы по налогу на прибыль за 2018-й - 275 млн долларов (7 млрд грн, но никак не 11). Это с доходов 11,88 млрд долларов - "целых" 2,3%.

Чистая посленалоговая прибыль при этом составила 1,19 млрд долларов. Свободный кэш - 673 млн долларов. Ринат не бедствует!

И вообще у нас почти вся металлургия вертикально интегрирована - работает на своей ресурсной базе. Поэтому запас прочности там практически бездонный.

Даже падение мировых цен на руду и металл ее не подкосит - с коммодами обесценивается и гривна, а вместе с ней - добрая половина операционных затрат экспортеров (включая зарплаты персонала).

https://metinvestholding.com/Content/Cm ... cation.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 02.05.18
Подякував: 803 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:45

  twin написав:Значить завтра валюти на міжбанку гулькін хвост)

навпаки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:43

  zzzzzz написав:Хозяйственный суд Киева 8 октября снова перенес вынесение решения по иску экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительной национализации банка в декабре 2016 года.

Следующее заседание по этому делу состоится 17 октября, сообщили FinClub в пресс-службе Нацбанка.


Кошерно было бы устроить под это событие загончик :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 11.10.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:47

  bolex написав:
  Alex2007 написав:Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%).


Цифри мінстату викликають недовіру. Наприклад, заявлено що індекс цін 2019 на рослинну продукцію - 91,3%, на тваринну - 84,1%. В той же час власні спостереження доводять, що ціни на м"ясо-молочну продукцію аж ніяк не впали, а подекуди зросли на 20-30%. Так само і овочі-фрукти - суттєвого зниження цін немає.

Тому є питання - чи існує альтернативна статистика чи усі так вірять на слово владним інституціям ?

Як же можна не вірити - звичайно віримо. Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі (с)
Пошукай в мережі інтерв'ю колишньої працівниці обл.управління держкомстату як вони ціни збирають. Якщо коротко, вибирають найнижчі ціни по мережам супермаркетів, бажано акційні. На якість, звичайно, пофіг. Плюс, оскільки Київ потім починає довбати ту область, по якій найбільший ріст цін, якщо ріст занадто великий, перед відправкою в Київ це ще потім коректується на рівні керівника обл.управліня. :)
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 23.09.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:52

Бене даже не нужно выигрывать суд. Достаточно просто флудить исками, это он умеет.

Никакой МВФ сюда не сунется пока это не прекратится. А это не прекратится, пока ЗЕ не войдет с ним в клинч.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://socportal.info/2019/10/08/braku ... d_grn.html

Бракує грошей. Бюджет цього року вже недоотримав майже 80 млрд грн.

Все будет хорошо .
Курс стабильный , Смолий предупредил о хеджировании рисков.
Короче , если сшить две задницы , получиться положительная составляющая .
холява
2
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1978 раз.
Подякували: 1837 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:09

  Moneta написав:Бене даже не нужно выигрывать суд. Достаточно просто флудить исками, это он умеет.

Никакой МВФ сюда не сунется пока это не прекратится. А это не прекратится, пока ЗЕ не войдет с ним в клинч.

А ему нужен обвал гривны? Он хочет землю подешевке скупить?
17-го назначили дебаты и может быть решение.
14-го Майдан, боятся, чтоб до этого еще и колома не добавился, если еще и этот ворюга и лоббирование его интересов станет причиной нового кризиса, то эту власть уже не спасет ничто.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 жов, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20885
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:12

  bolex написав:
  centurionus написав:
  andrein написав:Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.
Даёшь гривну по 8 !!! :)

Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.

Скорочення виробництва теж в офшорах ?

Это следствие 28 летия хитрожопости/офшоров. :(
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 23.05.14
Подякував: 471 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7268
З нами з: 21.09.12
Подякував: 614 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2410241124122413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1587, 1588, 1589
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15884 1903263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 17:58
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
276 25596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 21:16
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16459)
08.10.2019 22:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.