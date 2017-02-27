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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прошлась сегодня по нескольким черновицким обменкам,а там таблички -"гривны нет".
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:43
Откуда инфа? Расходы по налогу на прибыль за 2018-й - 275 млн долларов (7 млрд грн, но никак не 11). Это с доходов 11,88 млрд долларов - "целых" 2,3%.
Чистая посленалоговая прибыль при этом составила 1,19 млрд долларов. Свободный кэш - 673 млн долларов. Ринат не бедствует!
И вообще у нас почти вся металлургия вертикально интегрирована - работает на своей ресурсной базе. Поэтому запас прочности там практически бездонный.
Даже падение мировых цен на руду и металл ее не подкосит - с коммодами обесценивается и гривна, а вместе с ней - добрая половина операционных затрат экспортеров (включая зарплаты персонала).
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:45
+50грн !
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:43
Кошерно было бы устроить под это событие загончик
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:47
Як же можна не вірити - звичайно віримо. Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі (с)
Пошукай в мережі інтерв'ю колишньої працівниці обл.управління держкомстату як вони ціни збирають. Якщо коротко, вибирають найнижчі ціни по мережам супермаркетів, бажано акційні. На якість, звичайно, пофіг. Плюс, оскільки Київ потім починає довбати ту область, по якій найбільший ріст цін, якщо ріст занадто великий, перед відправкою в Київ це ще потім коректується на рівні керівника обл.управліня.
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:52
Бене даже не нужно выигрывать суд. Достаточно просто флудить исками, это он умеет.
Никакой МВФ сюда не сунется пока это не прекратится. А это не прекратится, пока ЗЕ не войдет с ним в клинч.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бракує грошей. Бюджет цього року вже недоотримав майже 80 млрд грн.
Все будет хорошо .
Курс стабильный , Смолий предупредил о хеджировании рисков.
Короче , если сшить две задницы , получиться положительная составляющая .
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:09
А ему нужен обвал гривны? Он хочет землю подешевке скупить?
17-го назначили дебаты и может быть решение.
14-го Майдан, боятся, чтоб до этого еще и колома не добавился, если еще и этот ворюга и лоббирование его интересов станет причиной нового кризиса, то эту власть уже не спасет ничто.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 жов, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:12
Это следствие 28 летия хитрожопости/офшоров.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.
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