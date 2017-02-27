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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:47
Zebra написав:
А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.
Гривневые? Могут и не успеть.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:53
fler написав: flyman написав:
ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!
Прогнозів Бабака начиталися?
Звідки нотки сарказму, тон зневіри і песимістичні настрої?
І це крута новоявлена дама з Печерська!
Може ще й на Мазератті їздить ...
Я в шоці від тебе.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:56
Libo написав:
Може ще й на Мазератті їздить ...
А ты тот еще знаток люкса - Мазерати с одной "т"
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04
bolex написав: centurionus написав: andrein написав:
Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.
Даёшь гривну по 8 !!!
Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.
Скорочення виробництва теж в офшорах ?
Не перейматеся так, виводять в ремонт потужності, як і скрізь в світі зараз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04
Vadim V написав: zРадио написав: Libo написав:
Може ще й на Мазератті їздить ...
А ты тот еще знаток люкса - Мазерати с одной "т"
Не обижай , он заикается .
Не вам, ребята, шариковым с куриными мозгами учить меня ...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:08
Zebra написав:
А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.
Ну им целесообразно проделывать такую манипуляцию на пике хайпа ОВГЗ (к-рый мы еще видимо не достигли) - тихонько сливать овгз верующим хомам.
А иначе вроде (при шухерах) ОВГЗ на вторичке скидываются с солидным дисконтом, т.е. с серьезными потерями.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:14
pppman написав: Viktor написав:
В 2018 р. Метінвест загалом сплатив 22 млрд податків в бюджет України, з них 11,1 млрд - податок на прибуток.
Але ж вас в гуглі забанили, так?
С какого оборота?
Сколько получил возврата НДС?
Тут про відшкодування ПДВ деякі не чули. Платять реально вони нарахування на зарплату, в основному (по металургії принаймні). СКМ весь - десь 10 млрд. Чули вже про крах всього при блокаді ордло, в т.ч. тут на гілці. По факту - мізер на зарплату йшов.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:20
Libo написав:
Не вам, ребята, шариковым с куриными мозгами учить меня ...
Тебе из лужи виднее. Езди себе на Мазератт
и и одевайся в К
уччи
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