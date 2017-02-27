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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2411241224132414

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Не нижче 24.50
51%
143
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:47

  Zebra написав:А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.

Гривневые? Могут и не успеть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:53

  fler написав:
  flyman написав:ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!

Прогнозів Бабака начиталися? :D


Звідки нотки сарказму, тон зневіри і песимістичні настрої? :roll:
І це крута новоявлена дама з Печерська! :shock: Може ще й на Мазератті їздить ...
Я в шоці від тебе. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:56

  Libo написав:Може ще й на Мазератті їздить ...


А ты тот еще знаток люкса - Мазерати с одной "т" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:58

  zРадио написав:
  Libo написав:Може ще й на Мазератті їздить ...


А ты тот еще знаток люкса - Мазерати с одной "т" :mrgreen:

Не обижай , он заикается .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04

  bolex написав:
  centurionus написав:
  andrein написав:Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.
Даёшь гривну по 8 !!! :)

Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?
У них по бухгалтерії вже 25 років збитки або близько нуля. В офшорах прибутки. Наступили на хвіст по ренті, верещать.

Скорочення виробництва теж в офшорах ?

Не перейматеся так, виводять в ремонт потужності, як і скрізь в світі зараз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04

  Vadim V написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:Може ще й на Мазератті їздить ...


А ты тот еще знаток люкса - Мазерати с одной "т" :mrgreen:

Не обижай , он заикается .


Не вам, ребята, шариковым с куриными мозгами учить меня ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:08

  Zebra написав:А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.


Ну им целесообразно проделывать такую манипуляцию на пике хайпа ОВГЗ (к-рый мы еще видимо не достигли) - тихонько сливать овгз верующим хомам. :D
А иначе вроде (при шухерах) ОВГЗ на вторичке скидываются с солидным дисконтом, т.е. с серьезными потерями.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:14

  pppman написав:
  Viktor написав:В 2018 р. Метінвест загалом сплатив 22 млрд податків в бюджет України, з них 11,1 млрд - податок на прибуток.
Але ж вас в гуглі забанили, так?

С какого оборота?
Сколько получил возврата НДС?

Тут про відшкодування ПДВ деякі не чули. Платять реально вони нарахування на зарплату, в основному (по металургії принаймні). СКМ весь - десь 10 млрд. Чули вже про крах всього при блокаді ордло, в т.ч. тут на гілці. По факту - мізер на зарплату йшов.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:20

  Libo написав:Не вам, ребята, шариковым с куриными мозгами учить меня ... :lol:


Тебе из лужи виднее. Езди себе на Мазератти и одевайся в Куччи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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