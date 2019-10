Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04

bolex написав: centurionus написав: andrein написав: Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что уже по итогам сентября все отечественные меткомбинаты сработали в убыток. В итоге - производство сократилось примерно на 9%.

Свято вірите "гаваряшчей галавє" рудого гудка?

Скорочення виробництва теж в офшорах ? Скорочення виробництва теж в офшорах ?

Не перейматеся так, виводять в ремонт потужності, як і скрізь в світі зараз. Не перейматеся так, виводять в ремонт потужності, як і скрізь в світі зараз.

