Гривневые? Могут и не успеть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:47
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04
Не перейматеся так, виводять в ремонт потужності, як і скрізь в світі зараз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:08
Ну им целесообразно проделывать такую манипуляцию на пике хайпа ОВГЗ (к-рый мы еще видимо не достигли) - тихонько сливать овгз верующим хомам.
А иначе вроде (при шухерах) ОВГЗ на вторичке скидываются с солидным дисконтом, т.е. с серьезными потерями.
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:14
Тут про відшкодування ПДВ деякі не чули. Платять реально вони нарахування на зарплату, в основному (по металургії принаймні). СКМ весь - десь 10 млрд. Чули вже про крах всього при блокаді ордло, в т.ч. тут на гілці. По факту - мізер на зарплату йшов.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:48
На вторичке кто то должен приобрести. Если будет валится курс - кто купит гривневые ОВДП? Банки по договорняку?
Вот ещё продублирую сюда статью и вопрос который у меня возник. Может есть какие то мысли на этот счёт?
"Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство?"
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 09 жов, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:59
по ссылке статьи еже нет
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:04
є
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Залучення іноземців в ОВДП сприяло кільком позитивним тенденціям.
Перше. Структура держборгу змінилася на краще. На кінець минулого року борг в іноземній валюті мав 71% загальної суми. Це високий показник, який свідчить про вразливість економіки до зовнішніх шоків і негативно впливає на кредитний рейтинг країни. Завдяки випуску ОВДП і зміцненню гривні на кінець серпня частка валютного боргу знизилася на 5 пп, до 66%.
Друге. Попит іноземців на ОВДП також допоміг Мінфіну знизити вартість гривневих запозичень. На початку року тримісячні ОВДП розміщувалися з дохідністю 19,0%, вище облікової ставки НБУ, яка на той момент становила 18% річних. На останньому аукціоні на початку жовтня дохідність була вже 15,75%, нижче ставки НБУ, яка на той час знизилася до 16,5%. Зниження прибутковості — головна ознака того, що на ринку держпаперів не утворюється фінансова піраміда, як було напередодні кризи 1998 року, коли кожну наступну позику доводилося робити за вищими ставками.
Третє. Терміни гривневих позик істотно подовжилися, зупинивши сніжну груду внутрішніх погашень, який вже почав формуватися в минулому році. Короткі папери з терміном погашення до 1 року становили 92% (!) всіх розміщених ОВДП в 2018 р. На довші запозичення не було попиту, адже «довгих грошей» у країні фактично немає. Через великий обсяг коротких позик цьогоріч суттєво збільшилося навантаження з виплат внутрішнього боргу. Фактично вся сума погашень минулого року додалася до погашень цього.
Але, завдяки попиту з боку нерезидентів, у яких «довгі гроші» є, як і бажання їх вкладати в Україну, уряд в особі Мінфіну впорався з цим завданням, не створивши ще більший «навіс» виплат на 2020 рік. І політика НБУ щодо поступового зміцнення гривні відіграла тут важливу роль, тому що сильна гривня знижує привабливість коротких паперів з точки зору іноземних інвесторів. У січні-вересні поточного року частка коротких ОВДП в загальному обсязі розміщень знизилася до майже 50%. Другу половину становили довгі папери, зокрема 5-річні облігації, які вперше вдалося продати на ринкових умовах, причому на значну суму, майже $1,4 млрд.
А як же негативи? Вони теж є, але дуже обмежені з декількох причин. Основний ризик, пов’язаний з купівлею внутрішніх держпаперів іноземцями, — це різкий відтік коштів в разі погіршення економічної ситуації в країні або за її межами.
В українських реаліях цей ризик компенсується тим, що нерезиденти тримають в основному довгі папери, які
а) погашаються не одразу і
б) продати буде дуже складно через відсутність внутрішнього покупця з «довгими грошима».
Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення. За інформацією НБУ в 4-му кварталі цього року з $4 млрд ОВДП в руках нерезидентів, погашається тільки $0,2 млрд, а в 2020 році — $0,7 млрд.
Загалом обсяги вкладень іноземців в українські ОВДП не виглядають чимось екстраординарним в контексті досвіду інших країн. На сьогодні в портфелях іноземних інвесторів знаходиться 12% загального обсягу гривневих ОВДП в обігу, а це 2,3% ВВП. Для порівняння, в 2017 році іноземці вклали в держпапери Єгипту $18 млрд, що становило майже третину внутрішнього боргу в місцевій валюті і 8,5% ВВП країни. Схожа ситуація спостерігалася в Південній Африці, Туреччині та деяких інших країнах з економікою, що розвивається.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:24
Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:34
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