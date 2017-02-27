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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 281
Не нижче 24.50
51%
144
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:42

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 41 337,37(41 823,61 − 486,24) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 12 332(10 668 + 1 664) млн.
Овернайти кредіт 19% - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 41 337,37 + 12 332 - 0 = 53 669,37(52 491,61 + 1 177,76(− 5 963,18)) млн. гривень.

НБУ вчора купивав десь 30 млн.$ на 741 млн. грн.. Ще трохи додали автономні чинники 437 млн. грн. Додали трішечки в оббіг готівки, забравши з коррахунків всього -71 млн. грн. Та додали ліквідності на 511 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вчора повернули ПДВ на 166,3 млн гривень.

Загальна ліквідність трошки підросла хоча і лишилася нижче середнього значення. Таке враження ніби вона прилипла до норматива по коррахунках. Самі коррахунки впали ще нижче норматива. Ліквідності замало для купівлі доляра, та сьогодні у другій половині дня виплати по ОВДП більше ніж на 7 млрд., при тому, що треба заплатити за вчоташній аукціон всього 2,154 млрд. грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:53

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:

Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.


В том и вопрос: кто будет покупать в таких объёмах? Банки?

Приват бенин скупит. И потом по новой... национализация и т.д.
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