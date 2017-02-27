Коррахунки - 41 337,37(41 823,61 − 486,24) млн. Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 12 332(10 668 + 1 664) млн. Овернайти кредіт 19% - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 41 337,37 + 12 332 - 0 = 53 669,37(52 491,61 + 1 177,76(− 5 963,18)) млн. гривень.
НБУ вчора купивав десь 30 млн.$ на 741 млн. грн.. Ще трохи додали автономні чинники 437 млн. грн. Додали трішечки в оббіг готівки, забравши з коррахунків всього -71 млн. грн. Та додали ліквідності на 511 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Вчора повернули ПДВ на 166,3 млн гривень.
Загальна ліквідність трошки підросла хоча і лишилася нижче середнього значення. Таке враження ніби вона прилипла до норматива по коррахунках. Самі коррахунки впали ще нижче норматива. Ліквідності замало для купівлі доляра, та сьогодні у другій половині дня виплати по ОВДП більше ніж на 7 млрд., при тому, що треба заплатити за вчоташній аукціон всього 2,154 млрд. грн.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.
В том и вопрос: кто будет покупать в таких объёмах? Банки?
Приват бенин скупит. И потом по новой... национализация и т.д.