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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24132414241524162417>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 282
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
13%
38
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:42

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 41 337,37(41 823,61 − 486,24) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 12 332(10 668 + 1 664) млн.
Овернайти кредіт 19% - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 41 337,37 + 12 332 - 0 = 53 669,37(52 491,61 + 1 177,76(− 5 963,18)) млн. гривень.

НБУ вчора купивав десь 30 млн.$ на 741 млн. грн.. Ще трохи додали автономні чинники 437 млн. грн. Додали трішечки в оббіг готівки, забравши з коррахунків всього -71 млн. грн. Та додали ліквідності на 511 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вчора повернули ПДВ на 166,3 млн гривень.

Загальна ліквідність трошки підросла хоча і лишилася нижче середнього значення. Таке враження ніби вона прилипла до норматива по коррахунках. Самі коррахунки впали ще нижче норматива. Ліквідності замало для купівлі доляра, та сьогодні у другій половині дня виплати по ОВДП більше ніж на 7 млрд., при тому, що треба заплатити за вчоташній аукціон всього 2,154 млрд. грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:53

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:

Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.


В том и вопрос: кто будет покупать в таких объёмах? Банки?

Приват бенин скупит. И потом по новой... национализация и т.д.
mailerrr
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

увидите Дубинского передайте ему что он враг народа
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:12

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:

Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.


В том и вопрос: кто будет покупать в таких объёмах? Банки?

Скупка земли разве произойдет одномоментно? Для растянутых сроков это будет не проблема.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:18

  kharkov_val написав:увидите Дубинского передайте ему что он враг народа
и ваш друг! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:20

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.

Гривневые? Могут и не успеть.

На вторичке вряд ли успеют - чтобы что-то продать, надо чтобы это "что-то" кто-то купил :) Вряд ли в момент девальвации найдутся покупатели, тем более в объеме.

НО!
Есть более интересный вариант.
Можно под залог ОВГЗ получить рефинансирование от НБУ.
Для этого нужно иметь "своего" главу НБУ. Тогда вопрос с продажей ОВГЗ на вторичке не актуален. И легким движением руки ОВГЗ превращаются... в элегантную гривну на счету :)

ЗЫ. Недаром, вторая главная проблема в переговорах с МВФ наряду с вопросом по Приватбанку - независимость НБУ.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:21

  kharkov_val написав:увидите Дубинского передайте ему что он враг народа

это из за 1 % с покупки или из за идеи про кешбек, если обменка чек не выдала :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:26

  kharkov_val написав:увидите Дубинского передайте ему что он враг народа

Напомнило пародию на басню "Стрекоза и муравей", прямая аналогия на обещание конца эпохи бедности от Зеленского: :lol:
В июньский день по-летне жаркий
Забыв об отдыхе давно
Разя бензином и соляркой
Пер муравей домой бревно
Вдруг на поляне возле речки
он обалдел подняв глаза
Там беззаботно и лениво
В тени дремала стрекоза
Уже Сентябрь сменяет лето
Дождь через день стучит в окно
Добыв себе фуфайку где-то
Прет муравей домой бревно
А на пароме через реку
В тени зонта, прикрыв глаза
В театр или дискотеку
Плывет неспешно стрекоза
Зима проклятая лютует
Тулуп не греет ни хрена
Но муравей не протестует -
Влачет по снегу два бревна
Встал отдохнуть. Вздохнулось тяжко.
И вдруг увидел в соболях
Лихие три коня в упряжке
мчат стрекозу в своих санях.
Куда летишь – скажи подруга
не зная сути бытия?
Для проведения досуга
На званный ужин еду я.
Приятно выпить рюмку чая
В кругу талантливых людей
Люблю бомонда дух вкушая
Зреть зарождение идей …
Взвалив на плечи бревна снова
Ей муравей ответил так:
«Увидишь если там Крылова
Скажи ему что он муд@к»
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:41

  Dobrofey написав:
  kharkov_val написав:увидите Дубинского передайте ему что он враг народа

Напомнило пародию на басню "Стрекоза и муравей", прямая аналогия на обещание конца эпохи бедности от Зеленского: :lol:


До слез...
И чтобы не оффтопить сильно: в самом конце записанного вчера видео Дубинский сказал, мол, "вынесу на обсуждение на своем сайте dubinsky.pro. Если большинство народу проголосует, мол, "фигня и не стоит делать" - отзову законопроект".
Так что это скорее всего удачный пиар-ход, не больше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:41

Kalgan обменка выдает чеки! у нас РРО стоит налоговая онлайн видит работу, а в банках РРО нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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