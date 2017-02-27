В июньский день по-летне жаркий

Забыв об отдыхе давно

Разя бензином и соляркой

Пер муравей домой бревно

Вдруг на поляне возле речки

он обалдел подняв глаза

Там беззаботно и лениво

В тени дремала стрекоза

Уже Сентябрь сменяет лето

Дождь через день стучит в окно

Добыв себе фуфайку где-то

Прет муравей домой бревно

А на пароме через реку

В тени зонта, прикрыв глаза

В театр или дискотеку

Плывет неспешно стрекоза

Зима проклятая лютует

Тулуп не греет ни хрена

Но муравей не протестует -

Влачет по снегу два бревна

Встал отдохнуть. Вздохнулось тяжко.

И вдруг увидел в соболях

Лихие три коня в упряжке

мчат стрекозу в своих санях.

Куда летишь – скажи подруга

не зная сути бытия?

Для проведения досуга

На званный ужин еду я.

Приятно выпить рюмку чая

В кругу талантливых людей

Люблю бомонда дух вкушая

Зреть зарождение идей …

Взвалив на плечи бревна снова

Ей муравей ответил так:

«Увидишь если там Крылова

Скажи ему что он муд@к»