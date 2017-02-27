Коррахунки - 41 337,37(41 823,61 − 486,24) млн. Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 12 332(10 668 + 1 664) млн. Овернайти кредіт 19% - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 41 337,37 + 12 332 - 0 = 53 669,37(52 491,61 + 1 177,76(− 5 963,18)) млн. гривень.
НБУ вчора купивав десь 30 млн.$ на 741 млн. грн.. Ще трохи додали автономні чинники 437 млн. грн. Додали трішечки в оббіг готівки, забравши з коррахунків всього -71 млн. грн. Та додали ліквідності на 511 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Вчора повернули ПДВ на 166,3 млн гривень.
Загальна ліквідність трошки підросла хоча і лишилася нижче середнього значення. Таке враження ніби вона прилипла до норматива по коррахунках. Самі коррахунки впали ще нижче норматива. Ліквідності замало для купівлі доляра, та сьогодні у другій половині дня виплати по ОВДП більше ніж на 7 млрд., при тому, що треба заплатити за вчоташній аукціон всього 2,154 млрд. грн.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.
В том и вопрос: кто будет покупать в таких объёмах? Банки?
Приват бенин скупит. И потом по новой... национализация и т.д.
Они (приближенные к власти олигархи) могут для скупки земли постепенно продавать на вторичке свои бумаги. И курс гривны продолжать укреплять или хотя бы держать. Фактически через ОВДП отмываются офшорные капиталы.
В том и вопрос: кто будет покупать в таких объёмах? Банки?
Скупка земли разве произойдет одномоментно? Для растянутых сроков это будет не проблема.
Zebra написав:А что если такой вариант. Нерезиденты (приближенные к власти) завели из офшоров денежку в ОВГЗ под сладкие проценты. Обвалят гривну, чтоб скупать украинскую землю, скидывая ОВГЗ на вторичке.
Гривневые? Могут и не успеть.
На вторичке вряд ли успеют - чтобы что-то продать, надо чтобы это "что-то" кто-то купил Вряд ли в момент девальвации найдутся покупатели, тем более в объеме.
НО! Есть более интересный вариант. Можно под залог ОВГЗ получить рефинансирование от НБУ. Для этого нужно иметь "своего" главу НБУ. Тогда вопрос с продажей ОВГЗ на вторичке не актуален. И легким движением руки ОВГЗ превращаются... в элегантную гривну на счету
ЗЫ. Недаром, вторая главная проблема в переговорах с МВФ наряду с вопросом по Приватбанку - независимость НБУ.
kharkov_val написав:увидите Дубинского передайте ему что он враг народа
Напомнило пародию на басню "Стрекоза и муравей", прямая аналогия на обещание конца эпохи бедности от Зеленского:
В июньский день по-летне жаркий Забыв об отдыхе давно Разя бензином и соляркой Пер муравей домой бревно Вдруг на поляне возле речки он обалдел подняв глаза Там беззаботно и лениво В тени дремала стрекоза Уже Сентябрь сменяет лето Дождь через день стучит в окно Добыв себе фуфайку где-то Прет муравей домой бревно А на пароме через реку В тени зонта, прикрыв глаза В театр или дискотеку Плывет неспешно стрекоза Зима проклятая лютует Тулуп не греет ни хрена Но муравей не протестует - Влачет по снегу два бревна Встал отдохнуть. Вздохнулось тяжко. И вдруг увидел в соболях Лихие три коня в упряжке мчат стрекозу в своих санях. Куда летишь – скажи подруга не зная сути бытия? Для проведения досуга На званный ужин еду я. Приятно выпить рюмку чая В кругу талантливых людей Люблю бомонда дух вкушая Зреть зарождение идей … Взвалив на плечи бревна снова Ей муравей ответил так: «Увидишь если там Крылова Скажи ему что он муд@к»
kharkov_val написав:увидите Дубинского передайте ему что он враг народа
Напомнило пародию на басню "Стрекоза и муравей", прямая аналогия на обещание конца эпохи бедности от Зеленского:
До слез... И чтобы не оффтопить сильно: в самом конце записанного вчера видео Дубинский сказал, мол, "вынесу на обсуждение на своем сайте dubinsky.pro. Если большинство народу проголосует, мол, "фигня и не стоит делать" - отзову законопроект". Так что это скорее всего удачный пиар-ход, не больше.