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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2414241524162417>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 282
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
13%
38
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:51

продавать бакс по 24.9?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:51

Откупил 40% оставшихся в банке ОТП по 24,90
Не знаю, какая-то неопределенность на рынке. Налик не хочет падать, крутиться около 25+/- 5 коп.
Так-же ситуация с 7-летками неопределенная, не известно когда их будут продавать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Искатель написав:И чтобы не оффтопить сильно: в самом конце записанного вчера видео Дубинский сказал, мол, "вынесу на обсуждение на своем сайте dubinsky.pro. Если большинство народу проголосует, мол, "фигня и не стоит делать" - отзову законопроект".
Так что это скорее всего удачный пиар-ход, не больше.


Я его там уже обложил матом, и в ютубе, и в фейсбуке тоже, прямо как Саша и любит, так до него быстрее доходит.
Судя по сотням отзывам однотипного матерного содержания Дубинскому придется отзывать законопроект или признавать он не держит публичные обещания.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:И чтобы не оффтопить сильно: в самом конце записанного вчера видео Дубинский сказал, мол, "вынесу на обсуждение на своем сайте dubinsky.pro. Если большинство народу проголосует, мол, "фигня и не стоит делать" - отзову законопроект".

Идет по лесу дракон. Видит медведя.
- Медведь, завтра утром придешь ко мне, я тебя съем на завтрак!
Так и записываю.
Заплакал медведь, а дракон дальше пошел. Видит волка.
- Волк, завтра днем придешь ко мне, я тебя съем на обед! Так и записываю.
Заревел волк, а дракон дальше идет. Видит зайца.
- Заяц, завтра вечером придешь ко мне, я тебя съем на ужин! Так и записываю.
- Хорошо. - говорит заяц. - А можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.10.2019...................2470,9633
Доллар прибавил символические четверть копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия и сразу вошли в режим стабильности. Сначала сузили спред сверху на копейку, потом растянули его снизу на полкопейки, затем опустились на полкопейки. Вся динамика до 12 уложилась в копейку.
НБУ вчера впервые провел плановую интервенцию по новой норме, выкупив 30 млн.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
07.10.2019
Усього, млн дол. США 375.2
Меньше, чем в пятницу, но синдрома понедельника опять не наблюдается. Обороты чистые.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЭОК =16 грн, как не крути, он тянет вниз долар

одного не пойму: почему в 2018 году курс был 28, а сейчас 24,7 на продажу?
в 3 раза больше валюты зашло под ОВГЗ в 2019? Из за этого?

То, что это афёра, и так понятно, по курсу.
Кто был в теме, наварил состояние себе.
Этого следовало ожидать, что киданут тех, кто уверовал в сезонность гривны.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 09 жов, 2019 11:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:26

Сибарит

Вот и меня смущает, НБУ начал покупать по 30 млн, межбанк стоит на месте 24,70 , налик его ждет около 25.
Банки себе на хлебушек зарабатывают переливая валюту на нал с маржой 13-23 коп.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:31

  Yuri_61 написав:ЭОК =16 грн, как не крути, он тянет вниз долар

одного не пойму: почему в 2018 году курс был 28, а сейчас 24,7 на продажу?
в 3 раза больше валюты зашло под ОВГЗ в 2019? Из за этого?

як може буте ЕОК 16, якщо інфляція за той час вже біля 250%, і сальдо від"ємне в торгівлі...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Откупил 40% оставшихся в банке ОТП по 24,90


alfa також продає онлайном по 24,9 - вагаюсь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:33

  zzzzzz написав:...Банки себе на хлебушек зарабатывают переливая валюту на нал с маржой 13-23 коп.

а разве б/н долл=нал.доллару ?
в своё время финансы и кредит немало зарабатывали , ввозя кеш доллар и продавая его здесь другим ФК
Клаус
 
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