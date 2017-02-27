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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2416241724182419>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 282
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
13%
38
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:53

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:продавать бакс по 24.9?

покупать по 24.9? :)


прибыль 15.7% от ОВГЗ/депо(в т.ч. капитализация)/Шарик(в т.ч. капитализация)

чем дольше ждать, тем больше терять. Если ждать 4-5 месяцев еще девальвацию, то теряем много
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 09 жов, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:00

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:
  SAndriy1 написав:TAS2U 24,77


В общем, наличка наше все. Солидарен!

тут кому как повезет ....вчера вот не очень некоторым

https://www.newsroom.kh.ua/news/v-harko ... ona-griven
https://www.newsroom.kh.ua/news/v-centr ... ion-griven
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09

  zzzzzz написав:
  SAndriy1 написав:TAS2U 24,77

Та пофик, когда пойдет заброс курса на нале ТАС или опять поломается, или курс будет на 50 копеек ниже. С наличкой есть возможность оперативно реагировать и сливать по самому высочайшему курсу.

Не спорю и поддерживаю! Меня больше сейчас интересует евро, а самый интересный курс как раз в ОТП - 27,20 и я туда после обеда загляну!
Днепр опт 24,92-24,98, евро 27,20-27,45
Банки сегодня выглядят привлекательнее)))
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:11

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:ЭОК =16 грн, как не крути, он тянет вниз долар

одного не пойму: почему в 2018 году курс был 28, а сейчас 24,7 на продажу?
в 3 раза больше валюты зашло под ОВГЗ в 2019? Из за этого?

як може буте ЕОК 16, якщо інфляція за той час вже біля 250%, і сальдо від"ємне в торгівлі...


то юрий отдал свою учётку 2006-му алексу в аренду, а этот заряжает про "новый" ЭОК, чтоб в его давно попагандируемый, но ни разу не подкреплённый публично расчётами, поверили :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:20

  proftpd66 написав:
  Proofy написав:
  proftpd66 написав:продавать бакс по 24.9?

покупать по 24.9? :)


прибыль 15.7% от ОВГЗ/депо(в т.ч. капитализация)/Шарик(в т.ч. капитализация)

чем дольше ждать, тем больше терять. Если ждать 4-5 месяцев еще девальвацию, то теряем много

"сезонность" был способ загнать людей летом в "дешёвый" доллар по 26,30
сейчас пылесосят доллары по 24,90
что дальше предсказать не сложно, вопрос когда...
как раз на тех у кого сдают нервы и рассчитана афера.
имхо правильное решение закупаться валютой и сидеть на краткосрочных депозитах 3 мес.
Рада, Киб, Аккорд и Сич дают по 4% на этот период
Конкорд даёт 3% в долларах/евро на текущих счетах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:27

7
24.90-24.96/25.02-25.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:30

Миняйлы придумали новую фишку с забросом курса к 1 числу месяца. В этом месяце Межбанк тоже работал синхронно, правда НБУ немного остудил пыл спекулей, но в то же время налику удалось оторваться от межбанка на 1 грн.

Ждем что будет к 1 ноябрю. Если курс подбросят к 27 можно будет подумать о более серьезном сливе чем в этом месяце.

П.С. Непанятка с 7-летками.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

про тас, 24.88 было в 13:10,
а в отделении денег аж на $500, или у них курс отделения и безнала различен?
львов
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:53

Diego
он почти у всех различен, они таким образом заманивают к себе. Впаривают всякие карты, услуги.
Маркетинг, диджитализация :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А можно спросить у бывалых, а кроме обменок и онлайна разве как-то еще можно скинуть ?
Или вы реально на "меняйле" находите покупателя и везете ему пачку денег ? Как физик ?

Я к чему это. Вот просто читаю, учусь, иногда даже азарт появляется. А потом понимаю что, в принципе, если сумма меньше 10ки, то вообще как-то игра свеч не стоит.
А по хорошему баловаться имеет смысл где-то от полтинника.

и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...
Востаннє редагувалось Amat в Сер 09 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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