прибыль 15.7% от ОВГЗ/депо(в т.ч. капитализация)/Шарик(в т.ч. капитализация)
чем дольше ждать, тем больше терять. Если ждать 4-5 месяцев еще девальвацию, то теряем много
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:53
прибыль 15.7% от ОВГЗ/депо(в т.ч. капитализация)/Шарик(в т.ч. капитализация)
чем дольше ждать, тем больше терять. Если ждать 4-5 месяцев еще девальвацию, то теряем много
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 09 жов, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:00
тут кому как повезет ....вчера вот не очень некоторым
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:09
Не спорю и поддерживаю! Меня больше сейчас интересует евро, а самый интересный курс как раз в ОТП - 27,20 и я туда после обеда загляну!
Днепр опт 24,92-24,98, евро 27,20-27,45
Банки сегодня выглядят привлекательнее)))
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:11
то юрий отдал свою учётку 2006-му алексу в аренду, а этот заряжает про "новый" ЭОК, чтоб в его давно попагандируемый, но ни разу не подкреплённый публично расчётами, поверили
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:20
"сезонность" был способ загнать людей летом в "дешёвый" доллар по 26,30
сейчас пылесосят доллары по 24,90
что дальше предсказать не сложно, вопрос когда...
как раз на тех у кого сдают нервы и рассчитана афера.
имхо правильное решение закупаться валютой и сидеть на краткосрочных депозитах 3 мес.
Рада, Киб, Аккорд и Сич дают по 4% на этот период
Конкорд даёт 3% в долларах/евро на текущих счетах.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:27
7
24.90-24.96/25.02-25.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:30
Миняйлы придумали новую фишку с забросом курса к 1 числу месяца. В этом месяце Межбанк тоже работал синхронно, правда НБУ немного остудил пыл спекулей, но в то же время налику удалось оторваться от межбанка на 1 грн.
Ждем что будет к 1 ноябрю. Если курс подбросят к 27 можно будет подумать о более серьезном сливе чем в этом месяце.
П.С. Непанятка с 7-летками.
Живите своим умом!
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
про тас, 24.88 было в 13:10,
а в отделении денег аж на $500, или у них курс отделения и безнала различен?
львов
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:53
Diego
он почти у всех различен, они таким образом заманивают к себе. Впаривают всякие карты, услуги.
Маркетинг, диджитализация
Живите своим умом!
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А можно спросить у бывалых, а кроме обменок и онлайна разве как-то еще можно скинуть ?
Или вы реально на "меняйле" находите покупателя и везете ему пачку денег ? Как физик ?
Я к чему это. Вот просто читаю, учусь, иногда даже азарт появляется. А потом понимаю что, в принципе, если сумма меньше 10ки, то вообще как-то игра свеч не стоит.
А по хорошему баловаться имеет смысл где-то от полтинника.
и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...
Востаннє редагувалось Amat в Сер 09 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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