Додано: Сер 09 жов, 2019 12:57

А можно спросить у бывалых, а кроме обменок и онлайна разве как-то еще можно скинуть ?

Или вы реально на "меняйле" находите покупателя и везете ему пачку денег ? Как физик ?



Я к чему это. Вот просто читаю, учусь, иногда даже азарт появляется. А потом понимаю что, в принципе, если сумма меньше 10ки, то вообще как-то игра свеч не стоит.

А по хорошему баловаться имеет смысл где-то от полтинника.



и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...