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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2416241724182419

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 282
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
13%
38
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:58

Amat
За долгие годы я уже знаю все оптовые обменки в своем районе Киева.
Чисто Миняйлом не пользуюсь. Но вижу что почти все обменки услугами которых я пользуюсь там размещают свои объявления.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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