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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:58
Amat
За долгие годы я уже знаю все оптовые обменки в своем районе Киева.
Чисто Миняйлом не пользуюсь. Но вижу что почти все обменки услугами которых я пользуюсь там размещают свои объявления.
Живите своим умом!
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