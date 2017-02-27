Amat написав:и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...
да очень просто продавать и покупать полтинники.
Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника. Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили. Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.
Amat написав:и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...
да очень просто продавать и покупать полтинники.
Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника. Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили. Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.
Amat вам сейчас местные бэтмены расскажут про проверенных барыг, остальную муть и что "10 лет нормально и без эксцессов". ясное дело, что риск колоссальный. и вообще, это нужно быть Зэдом, чтобы легко сотку-две туда-сюда, тут пишу, тут считаю, тут рыбу заворачиваю... куда нам, грешным, до гигантов мысли...
Amat написав:и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...
да очень просто продавать и покупать полтинники.
Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника. Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили. Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.