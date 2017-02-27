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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24172418241924202421>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 283
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:58

Amat
За долгие годы я уже знаю все оптовые обменки в своем районе Киева.
Чисто Миняйлом не пользуюсь. Но вижу что почти все обменки услугами которых я пользуюсь там размещают свои объявления.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:08

  Amat написав:и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...

да очень просто продавать и покупать полтинники.

Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника.
Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили.
Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... obmennika/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:10

  Yuri_T написав:
  Amat написав:и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...

да очень просто продавать и покупать полтинники.

Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника.
Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили.
Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... obmennika/


Вот вот. и я о том же...
И к zzzzzzz у меня тот же вопрос - а вам не страшно ходить в одни и те же обменники, с полтинником, из года в год...? Я серьезно, не шутка.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:16

Amat
А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.

А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:19

Amat
вам сейчас местные бэтмены расскажут про проверенных барыг, остальную муть и что "10 лет нормально и без эксцессов".
ясное дело, что риск колоссальный.
и вообще, это нужно быть Зэдом, чтобы легко сотку-две туда-сюда, тут пишу, тут считаю, тут рыбу заворачиваю... :mrgreen: :mrgreen:
куда нам, грешным, до гигантов мысли... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:22

Yuri_T
Почитай мой пост выше
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:24

zzzzzz
скромность украшает человека, согласен :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:26

Yuri_T
Да при чем тут скромность.
Какой смысл таскать большие суммы на руках ? Зачем ?
Раздели на 3-5 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:31

  Yuri_T написав:
  Amat написав:и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...

да очень просто продавать и покупать полтинники.

Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника.
Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили.
Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... obmennika/

Слуги народа?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:34

А вообше предлагаю эту дискуссию закрыть, потому-что любого из вас могут ограбить, ЛЮБОГО !!!

По-этому надо придерживатся, некоторых правил что-бы минимизировать риск.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 24172418241924202421>
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