Додано: Сер 09 жов, 2019 13:31

Yuri_T написав: Amat написав: и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней... и вот тут у меня и возник вопрос - а как и где вы быстро продаете и покупаете полтинники. Пусть даже за пару дней...

да очень просто продавать и покупать полтинники.



Четверо неизвестных в масках напали на мужчину, который со своей мамой выходил из обменника.

Очевидцы говорят, что были слышны выстрелы. Женщину избили.

Нападавшие забрали 50 тысяч долларов, ноутбук и два телефона, после чего скрылись на автомобиле Mercedes.

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... obmennika/ да очень просто продавать и покупать полтинники.

Слуги народа? Слуги народа?

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.