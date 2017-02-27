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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2418241924202421>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 283
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:44

zzzzzz
больше нравится умножать и прибавлять :)

зы. разговор, скорее, о методах. каждый решает самостоятельно, общаться с менялами или нет.
помнишь, писал как-то на одной забытой ветке валютчик киевский. я как-то пару раз к нему ездил. нормальный парень, спокойный. но. каждый раз ловил себя на мысли о полной глупости такого формата. пока доходил до машины было минимум 5-7 минут, когда могло произойти всё, что угодно. т.е., любые предварительные договорённости с озвученными суммами есть открытый 100% риск потери денег и, возможно, здоровья.
нах. это не нужно, считаю. даже ради тех 50 копеек, что ты окупал, бегая 5 раз с суммами до 10к. пробьют один раз голову - потратишь на врачей в 10 раз больше.
потому: онлайн обмен с нескольких людей, частичный съем кэша и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:46

  zzzzzz написав:Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...так,так.....
- тут "воротіли" одною рукою строчуть, а другою - гроші рахують...
- і на гіперлупах - у всі банки/обмінки встигають! :)
... ай, молодці! ©®™ :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:53

  Yuri_T написав:zzzzzz
больше нравится умножать и прибавлять :)

зы. разговор, скорее, о методах. каждый решает самостоятельно, общаться с менялами или нет.
помнишь, писал как-то на одной забытой ветке валютчик киевский. я как-то пару раз к нему ездил. нормальный парень, спокойный. но. каждый раз ловил себя на мысли о полной глупости такого формата. пока доходил до машины было минимум 5-7 минут, когда могло произойти всё, что угодно. т.е., любые предварительные договорённости с озвученными суммами есть открытый 100% риск потери денег и, возможно, здоровья.
нах. это не нужно, считаю. даже ради тех 50 копеек, что ты окупал, бегая 5 раз с суммами до 10к. пробьют один раз голову - потратишь на врачей в 10 раз больше.
потому: онлайн обмен с нескольких людей, частичный съем кэша и т.д.


Так и при выходе из банка тоже могут приласкать. Тут каждый сам решает. Лимиты наше фсё.
Машина вообще не панацея. Помню видос как на пр.Лобановского в пробке деньги отобрали силой из машины.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 09 жов, 2019 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:54

  asti написав:Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...

43*26=1.118.000.... 118т.грн пришлось таки оставить :mrgreen:
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:55

  asti написав:
  zzzzzz написав:Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...

А не боялись, що серед цієї купи грн буде фальш, або недостача? Я наприклад працюю з знайомими і часто буває, на великій сумі, щось не додають, так потім без питань повертають. В вашому випадку це був би вльот на 100%.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:56

  Yuri_T написав:
нах. это не нужно, считаю. даже ради тех 50 копеек, что ты окупал, бегая 5 раз с суммами до 10к. пробьют один раз голову - потратишь на врачей в 10 раз больше.
потому: онлайн обмен с нескольких людей, частичный съем кэша и т.д.


ИМХО не нравится видимо многим детенизация валютного рынка. Отсюда и разные инициативы по развитию спорта и прочее. Пока это всё в виде разминки. Но это пока.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:57

asti
А не сидит ли асти в подвале на лютеранской, а тут занимается крауд маркетингом?
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:00

Жеваго объявили в розыск.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 09 жов, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:07

  zzzzzz написав:Так и при выходе из банка тоже могут приласкать.

всё, что ты можешь сделать, это оценить риски.
дальше - третьи лица, которых ты не контролируешь.
при переводе операций в онлайн, из двух ситуаций забега с кешэм ты оставляешь одну, при снятии, когда кассир или менеджер могут заранее знать, что ты придешь.
т.е., делишь риски еще на 2.
объемы не устраивают? тогда иди к гагариным, они честные и порядочные парни. все, как один, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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