зы. разговор, скорее, о методах. каждый решает самостоятельно, общаться с менялами или нет. помнишь, писал как-то на одной забытой ветке валютчик киевский. я как-то пару раз к нему ездил. нормальный парень, спокойный. но. каждый раз ловил себя на мысли о полной глупости такого формата. пока доходил до машины было минимум 5-7 минут, когда могло произойти всё, что угодно. т.е., любые предварительные договорённости с озвученными суммами есть открытый 100% риск потери денег и, возможно, здоровья. нах. это не нужно, считаю. даже ради тех 50 копеек, что ты окупал, бегая 5 раз с суммами до 10к. пробьют один раз голову - потратишь на врачей в 10 раз больше. потому: онлайн обмен с нескольких людей, частичный съем кэша и т.д.
zzzzzz написав:Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20. С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Yuri_T написав:zzzzzz больше нравится умножать и прибавлять
зы. разговор, скорее, о методах. каждый решает самостоятельно, общаться с менялами или нет. помнишь, писал как-то на одной забытой ветке валютчик киевский. я как-то пару раз к нему ездил. нормальный парень, спокойный. но. каждый раз ловил себя на мысли о полной глупости такого формата. пока доходил до машины было минимум 5-7 минут, когда могло произойти всё, что угодно. т.е., любые предварительные договорённости с озвученными суммами есть открытый 100% риск потери денег и, возможно, здоровья. нах. это не нужно, считаю. даже ради тех 50 копеек, что ты окупал, бегая 5 раз с суммами до 10к. пробьют один раз голову - потратишь на врачей в 10 раз больше. потому: онлайн обмен с нескольких людей, частичный съем кэша и т.д.
Так и при выходе из банка тоже могут приласкать. Тут каждый сам решает. Лимиты наше фсё. Машина вообще не панацея. Помню видос как на пр.Лобановского в пробке деньги отобрали силой из машины.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 09 жов, 2019 13:55, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...
43*26=1.118.000.... 118т.грн пришлось таки оставить
zzzzzz написав:Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20. С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...
А не боялись, що серед цієї купи грн буде фальш, або недостача? Я наприклад працюю з знайомими і часто буває, на великій сумі, щось не додають, так потім без питань повертають. В вашому випадку це був би вльот на 100%.
Yuri_T написав: нах. это не нужно, считаю. даже ради тех 50 копеек, что ты окупал, бегая 5 раз с суммами до 10к. пробьют один раз голову - потратишь на врачей в 10 раз больше. потому: онлайн обмен с нескольких людей, частичный съем кэша и т.д.
ИМХО не нравится видимо многим детенизация валютного рынка. Отсюда и разные инициативы по развитию спорта и прочее. Пока это всё в виде разминки. Но это пока.
zzzzzz написав:Так и при выходе из банка тоже могут приласкать.
всё, что ты можешь сделать, это оценить риски. дальше - третьи лица, которых ты не контролируешь. при переводе операций в онлайн, из двух ситуаций забега с кешэм ты оставляешь одну, при снятии, когда кассир или менеджер могут заранее знать, что ты придешь. т.е., делишь риски еще на 2. объемы не устраивают? тогда иди к гагариным, они честные и порядочные парни. все, как один, ёпт.