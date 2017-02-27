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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2418241924202421

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 283
Не нижче 24.50
51%
145
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:14

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Так и при выходе из банка тоже могут приласкать.

всё, что ты можешь сделать, это оценить риски.
дальше - третьи лица, которых ты не контролируешь.
при переводе операций в онлайн, из двух ситуаций забега с кешэм ты оставляешь одну, при снятии, когда кассир или менеджер могут заранее знать, что ты придешь.
т.е., делишь риски еще на 2.
объемы не устраивают? тогда иди к гагариным, они честные и порядочные парни. все, как один, ёпт.


Как же ты с таким рациональным мышлением ходил минял наличные у минялы?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:17

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Так и при выходе из банка тоже могут приласкать.

всё, что ты можешь сделать, это оценить риски.
дальше - третьи лица, которых ты не контролируешь.
при переводе операций в онлайн, из двух ситуаций забега с кешэм ты оставляешь одну, при снятии, когда кассир или менеджер могут заранее знать, что ты придешь.
т.е., делишь риски еще на 2.
объемы не устраивают? тогда иди к гагариным, они честные и порядочные парни. все, как один, ёпт.

Как же ты с таким рациональным мышлением ходил минял наличные у минялы?)))

менял у менялы, ты хотел сказать? :mrgreen:
ты ведь тоже взял себя в руки, стал что-то узнавать о рынках, просветился за пару лет...
не тебе же одному расти :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:23

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Как же ты с таким рациональным мышлением ходил минял наличные у минялы?)))

менял у менялы, ты хотел сказать? :mrgreen:
ты ведь тоже взял себя в руки, стал что-то узнавать о рынках, просветился за пару лет...
не тебе же одному расти :D


Что-то я не увидел ответ на свой вопрос))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу рижика сьогодні не буде..)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:31

  zzzzzz написав:Что-то я не увидел ответ на свой вопрос))

да ты и вопросов не видишь, не то, что ответов :mrgreen: :mrgreen:
  Yuri_T написав:давно хотел тебя спросить, кто ты по-образованию?

  zzzzzz написав:...я не юрист, и ты это знаешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:34

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Что-то я не увидел ответ на свой вопрос))

да ты и вопросов не видишь, не то, что ответов :mrgreen: :mrgreen:
  Yuri_T написав:давно хотел тебя спросить, кто ты по-образованию?

  zzzzzz написав:...я не юрист, и ты это знаешь.


Понимаешь Юра, есть тема ветки. И мой вопрос был по теме, а твой вопрос нет. По-этому вопросы не по теме ветки это офтоп - это первое.
Второе - ты не допускаешь мысль что я не желаю отвечать на вопросы личного характера?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:37

zzzzzz
не сомневался в ответе :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2418241924202421
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