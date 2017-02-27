|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:14
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Так и при выходе из банка тоже могут приласкать.
всё, что ты можешь сделать, это оценить риски.
дальше - третьи лица, которых ты не контролируешь.
при переводе операций в онлайн, из двух ситуаций забега с кешэм ты оставляешь одну, при снятии, когда кассир или менеджер могут заранее знать, что ты придешь.
т.е., делишь риски еще на 2.
объемы не устраивают? тогда иди к гагариным, они честные и порядочные парни. все, как один, ёпт.
Как же ты с таким рациональным мышлением ходил минял наличные у минялы?)))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35605
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3461 раз.
- Подякували: 7553 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:17
zzzzzz написав: Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Так и при выходе из банка тоже могут приласкать.
всё, что ты можешь сделать, это оценить риски.
дальше - третьи лица, которых ты не контролируешь.
при переводе операций в онлайн, из двух ситуаций забега с кешэм ты оставляешь одну, при снятии, когда кассир или менеджер могут заранее знать, что ты придешь.
т.е., делишь риски еще на 2.
объемы не устраивают? тогда иди к гагариным, они честные и порядочные парни. все, как один, ёпт.
Как же ты с таким рациональным мышлением ходил минял наличные у минялы?)))
менял у менялы, ты хотел сказать?
ты ведь тоже взял себя в руки, стал что-то узнавать о рынках, просветился за пару лет...
не тебе же одному расти
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14162
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 4072 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:23
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Как же ты с таким рациональным мышлением ходил минял наличные у минялы?)))
менял у менялы, ты хотел сказать?
ты ведь тоже взял себя в руки, стал что-то узнавать о рынках, просветился за пару лет...
не тебе же одному расти
Что-то я не увидел ответ на свой вопрос))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35605
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3461 раз.
- Подякували: 7553 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:23
Походу рижика сьогодні не буде..)
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3114
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:31
zzzzzz написав:
Что-то я не увидел ответ на свой вопрос))
да ты и вопросов не видишь, не то, что ответов
Yuri_T написав:
давно хотел тебя спросить, кто ты по-образованию?
zzzzzz написав:
...я не юрист, и ты это знаешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14162
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 4072 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:34
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Что-то я не увидел ответ на свой вопрос))
да ты и вопросов не видишь, не то, что ответов
Yuri_T написав:
давно хотел тебя спросить, кто ты по-образованию?
zzzzzz написав:
...я не юрист, и ты это знаешь.
Понимаешь Юра, есть тема ветки. И мой вопрос был по теме, а твой вопрос нет. По-этому вопросы не по теме ветки это офтоп - это первое.
Второе - ты не допускаешь мысль что я не желаю отвечать на вопросы личного характера?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35605
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3461 раз.
- Подякували: 7553 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:37
zzzzzz
не сомневался в ответе
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14162
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 4072 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15887
|1903987
|
Сер 09 жов, 2019 13:36
Zebra
|
|6720
|1460489
|
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
|
|276
|25761
|
|