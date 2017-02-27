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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:56
Dimar написав:
Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".
Хоть не пиши хвалебных комментариев
всегда наличие валюты зависит от начальника отделения (кассира), потому что часто у кассы, такого рода банков, можно встретить лиц определенной внешности с сумочками и т.д. (менялы)
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59
Dimar написав:
Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".
Хоть не пиши хвалебных комментариев
спалил контору
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59
Dimar написав:
Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".
Хоть не пиши хвалебных комментариев
... так це давно провірено!
- це ж пряма реклама, і всі прочитавші, як хлинули туди....
- і так добре, що хоч 900 залишили вам
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:01
SILVER_UA написав: Dimar написав:
Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".
Хоть не пиши хвалебных комментариев
всегда наличие валюты зависит от начальника отделения (кассира), потому что часто у кассы, такого рода банков, можно встретить лиц определенной внешности с сумочками и т.д. (менялы)
Так вроде не раз и не два брал, иногда на 2 паспорта - всегда все было.
Да и менял я на Почайнинской ни разу не видел. Нормальный банк.
ЗЫ. А что значит
такого рода банков
?
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Dimar
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:02
...ще на 3коп. сповзли...
00/07
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:06
Dimar написав:
ЗЫ. А что значит
такого рода банков
?
таких, где курс минимальный. По трендам это юнекс, белка, тас, глобус и т.д.
P.S. нужно понимать, что в регионы выделяется не столько валюты, сколько в Киеве (центральном офисе). Там можно на кассу кинуть десятки тыс, а в кабинетах раздерибанить сотни.
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SILVER_UA
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:18
Yuri_61 написав:
мне чуйка подсказывает, что то долго не было обвала национальных валют (что в Раше, что у нас)
должно что то произойти и гривна упадёт до 30
А неделю назад твоя чуйка подсказывала, что идем на 16...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:44
Гривна пока рулит.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:44
SILVER_UA написав: Dimar написав:
ЗЫ. А что значит
такого рода банков
?
таких, где курс минимальный. По трендам это юнекс, белка, тас, глобус и т.д.
P.S. нужно понимать, что в регионы выделяется не столько валюты, сколько в Киеве (центральном офисе). Там можно на кассу кинуть десятки тыс, а в кабинетах раздерибанить сотни.
причем иногда так увлекаются что депозитчиков и картодержателей начинают посылать лесом,
точнее в "главный офис" забирать баксы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46
zzzzzz написав:
Жеваго объявили в розыск.
А Бахматюк О. ?
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