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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2420242124222423>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 284
Не нижче 24.50
51%
146
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:56

  Dimar написав:Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил :)
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".

Хоть не пиши хвалебных комментариев :)

всегда наличие валюты зависит от начальника отделения (кассира), потому что часто у кассы, такого рода банков, можно встретить лиц определенной внешности с сумочками и т.д. (менялы)
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59

  Dimar написав:Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил :)
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".

Хоть не пиши хвалебных комментариев :)


спалил контору :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59

  Dimar написав:Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил :)
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".

Хоть не пиши хвалебных комментариев :)

... так це давно провірено! :D
- це ж пряма реклама, і всі прочитавші, як хлинули туди....
- і так добре, що хоч 900 залишили вам :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:01

  SILVER_UA написав:
  Dimar написав:Только на днях писал здесь, что в банке Юнекс всегда есть валюта (проверено на личном опыте неоднократно).
Как сглазил :)
Прихожу в кассу, заказываю, а мне: "есть только 900 долларов".

Хоть не пиши хвалебных комментариев :)

всегда наличие валюты зависит от начальника отделения (кассира), потому что часто у кассы, такого рода банков, можно встретить лиц определенной внешности с сумочками и т.д. (менялы)

Так вроде не раз и не два брал, иногда на 2 паспорта - всегда все было.
Да и менял я на Почайнинской ни разу не видел. Нормальный банк.

ЗЫ. А что значит
такого рода банков
?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...ще на 3коп. сповзли...
00/07
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:06

  Dimar написав:ЗЫ. А что значит
такого рода банков
?

таких, где курс минимальный. По трендам это юнекс, белка, тас, глобус и т.д.
P.S. нужно понимать, что в регионы выделяется не столько валюты, сколько в Киеве (центральном офисе). Там можно на кассу кинуть десятки тыс, а в кабинетах раздерибанить сотни.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:18

  Yuri_61 написав:мне чуйка подсказывает, что то долго не было обвала национальных валют (что в Раше, что у нас)

должно что то произойти и гривна упадёт до 30


А неделю назад твоя чуйка подсказывала, что идем на 16... :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривна пока рулит.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:44

  SILVER_UA написав:
  Dimar написав:ЗЫ. А что значит
такого рода банков
?

таких, где курс минимальный. По трендам это юнекс, белка, тас, глобус и т.д.
P.S. нужно понимать, что в регионы выделяется не столько валюты, сколько в Киеве (центральном офисе). Там можно на кассу кинуть десятки тыс, а в кабинетах раздерибанить сотни.

причем иногда так увлекаются что депозитчиков и картодержателей начинают посылать лесом,
точнее в "главный офис" забирать баксы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46

  zzzzzz написав:Жеваго объявили в розыск.

А Бахматюк О. ?
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