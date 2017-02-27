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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:54
sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав:
мне чуйка подсказывает, что то долго не было обвала национальных валют (что в Раше, что у нас)
должно что то произойти и гривна упадёт до 30
А неделю назад твоя чуйка подсказывала, что идем на 16...
сначала к 16 сходим (до 2021 года пирамида ОВГЗ ещё не развалится, потом на 30 (до 2023г) мировой кризис полюбэ будет
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Yuri_61
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