Після трьох місяців дефляції при наявній ревальвації прийшов місяць інфляції.
Ціни зросли на 0,7% при очікуванні 0,9%!
З початку року 3,4%.
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:Amat А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20. С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"
5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить. Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
zzzzzz написав:Amat А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20. С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"
5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить. Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ?
Ну да. Особенно если сумма большая, то ее обычно заранее заказывают. А в таких случаях там уже даже не два человека в курсе. Служба безопасность конечно потом будет искать и разбираться. и человека может даже найдут и посадят. но пострадавшему с того толку...
Ладно. баксом то я затарился. Теперь следующие интересные вопросы: 1) когда его сливать ? 2) И на какой период можно вскочить в грн. депо ? Кто, что думает ?
Сливать вроде понятно - где-то после НГ. А вот второй вопрос интереснее... Где-то прочитал, что у нас в первом и третьем кварталах большие выплаты по долгам... А значит опять будут снижать курс.. Кто, что думает ?