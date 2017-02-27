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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2421242224232424>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Не нижче 24.50
52%
147
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46

  zzzzzz написав:Жеваго объявили в розыск.

А Бахматюк О. ?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:54

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:мне чуйка подсказывает, что то долго не было обвала национальных валют (что в Раше, что у нас)

должно что то произойти и гривна упадёт до 30


А неделю назад твоя чуйка подсказывала, что идем на 16... :-D


сначала к 16 сходим (до 2021 года пирамида ОВГЗ ещё не развалится, потом на 30 (до 2023г) мировой кризис полюбэ будет
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:24

Інфляція


Статдані за вересень.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/138.doc

Після трьох місяців дефляції при наявній ревальвації прийшов місяць інфляції.

Ціни зросли на 0,7% при очікуванні 0,9%!

З початку року 3,4%.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:27

  zzzzzz написав:Amat
А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.

А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"

5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить.
Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял :oops: Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ? :shock:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:30

  michaeltwins написав:Подскажите, что делать, если попалась сотка запачканная маркером, не очень сильно, но по всей купюре, пробовал в паре банков сдать, не берут.

Скормить в тумбу Привата, забрать потом из кассы свеженькой
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ?

Чаще всего так и есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:40

Faceless
А можно, для малообразованных пояснить, что за зверь такой "тумба Привата" где обитает, любимые привычки и прочее. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Вчера у Аллы был в приложении такой же курс, как в кассе, хотя раньше был лучше онлайн.


В МАБ часто заглядав саме з метою обміну - зараз 24,85. Як правило на 0,05 в онлайні нижчий продаж як готівка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:44

  yama написав:
  zzzzzz написав:Amat
А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.

А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"

5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить.
Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял :oops: Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ? :shock:


Ну да.
Особенно если сумма большая, то ее обычно заранее заказывают. А в таких случаях там уже даже не два человека в курсе. Служба безопасность конечно потом будет искать и разбираться. и человека может даже найдут и посадят. но пострадавшему с того толку...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ладно. баксом то я затарился.
Теперь следующие интересные вопросы:
1) когда его сливать ?
2) И на какой период можно вскочить в грн. депо ?
Кто, что думает ?

Сливать вроде понятно - где-то после НГ.
А вот второй вопрос интереснее... Где-то прочитал, что у нас в первом и третьем кварталах большие выплаты по долгам... А значит опять будут снижать курс..
Кто, что думает ?
Amat
 
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