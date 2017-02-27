Додано: Сер 09 жов, 2019 16:54

... до слова....

- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:

- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....

- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?