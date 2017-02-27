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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:54
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:00
michaeltwins написав:Faceless
А можно, для малообразованных пояснить, что за зверь такой "тумба Привата" где обитает, любимые привычки и прочее.
Терминал самообслуживания Приватбанка.
Открываете в Привате ПриватВклад (текущий счет, типа сберегательного)
Приходите к терминалу, пополняете свой ПриватВклад этой купюрой - часто ему удается скормить и чут ьпорванные, и порисованные купюры, которые в отделении брать не хотят.
Потом идете в кассу Привата и снимаете доллары с вклада, получаете нормальную купюру
Профит
Если подробнее - расспрашивайте в ветке Приватбанка
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:02
Долярчик написав:
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
Біля всіх відділень?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:04
vitaliian написав:
Конкорд даёт 3% в долларах/евро на текущих счетах
.
ничего он по Евро не даёт
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:09
Faceless написав:
Біля всіх відділень?
- достатньо біля одного!
- 1 чел - на вході, другий в середині треться біля черги/підслуховує - хто по що прийшовв....
- а далі - справа техніки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:17
Межбанк припал под конец к 62/66, но то рыжика столкнули с крыши за полчаса до конца торгов. Реально было 65/68
Банки после обеда начали снижать продажу
сначала белка поставила продажу 85, потом Глобус - 80,и под конец дня Юнекс -79.
Тяжеловесы Альфа,ПУМБ после обеда тоже снизили продажу на 10 коп, до - 90.
Банки постепенно сужают маржу между межбанком и наличкой.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:19
Долярчик написав: Faceless написав:
Біля всіх відділень?
- достатньо біля одного!
- 1 чел - на вході, другий в середині треться біля черги/підслуховує - хто по що прийшовв....
- а далі - справа техніки
Для цього немає потреби чекати виплат від фонду, і так регулярно хтось знімає гроші, а навіть ті хто прийшов отримувати виплати, більшість не виходить отдразу з кешем, а відкривають рахунок там же (статистика від банків)
А таких, що днями крутяться й підслуховують, вирахують миттю
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:28
Долярчик написав:
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
1. По состоянию на 1 августа сего года средняя сумма гарантированного вклада составляла 6370 грн. На момент массового банкопада она была еще ниже. Эта сумма не соизмерима со сроком, который дают за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
2. Банки очень активно "предлагали" открывать у них карты и получать выплаты на них, что значительно уменьшало вероятность выхода клиента с крупной суммой.
С такой же вероятностью сорвать куш можно покурить и возле автобусной остановки.
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Сибарит
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:46
Сибарит написав: Долярчик написав:
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
1. По состоянию на 1 августа сего года средняя сумма гарантированного вклада составляла 6370 грн. На момент массового банкопада она была еще ниже. Эта сумма не соизмерима со сроком, который дают за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
2. Банки очень активно "предлагали" открывать у них карты и получать выплаты на них, что значительно уменьшало вероятность выхода клиента с крупной суммой.
С такой же вероятностью сорвать куш можно покурить и возле автобусной остановки.
Ну во первых грабители в эти детали не вникают, во вторых по наводке тем-более.
Осторожным нужно быть всегда. Невзрачная одежда и общественный транспорт лучший способ потерятся.
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Moneta
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:05
Moneta написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
1. По состоянию на 1 августа сего года средняя сумма гарантированного вклада составляла 6370 грн. На момент массового банкопада она была еще ниже. Эта сумма не соизмерима со сроком, который дают за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
2. Банки очень активно "предлагали" открывать у них карты и получать выплаты на них, что значительно уменьшало вероятность выхода клиента с крупной суммой.
С такой же вероятностью сорвать куш можно покурить и возле автобусной остановки.
Ну во первых грабители в эти детали не вникают, во вторых по наводке тем-более.Осторожным нужно быть всегда. Невзрачная одежда и общественный транспорт лучший способ потерятся.
1)... я в жодному з тих банків - не відкривав рахунок - не вигідні/не цікаві були умови
2)...саме так - звичайний одяг, звичайний рюкзак/сумка.... і..... маршруткою ііііююююююххххххаааа!
- але очима слідкував, за "підозрілими тіпами"
...... а раз, то віз додому, так як вже був кінець дня і не встигав закинути у інший банк... - то наступного дня, знову маршруткою віз щось 170К
- ну, хоч моя жінка перший раз помацяла.... таку суму
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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